JG-Kucharowits fordert bezahlbares Wohnen, ob für Singles oder Jungfamilien!

Junge Generation unterstützt Forderungen der AK Wien für leistbares Wohnen

Wien (OTS/SK) - "Bezahlbare Wohnungen sind die Basis für den Start in ein eigenständiges Leben. Deshalb ist es unsere Pflicht, uns dafür stark zu machen", betont Katharina Kucharowits Bundesvorsitzende der Jungen Generation in der SPÖ (JG) und unterstützt somit den heute präsentierten Forderungskatalog für leistbares Wohnen der Arbeiterkammer Wien. "Die Problematik, dass Wohnen immer teurer wird, ist zu wichtig, um damit politisches Kleingeld machen zu wollen. Es ist an der Zeit endlich Taten zu setzen", sagt Kucharowits und verweist auf die Blockadehaltung der ÖVP bei diesem wichtigen Thema. ****

Die JG fordert das Schaffen von Wohnungen, die auch geeignet für die Lebensrealitäten junger Leute sind. "Egal ob für Singles oder Jungfamilien - der passende Wohnraum muss zu einem bezahlbaren Preis zur Verfügung stehen", hält die JG-Bundesvorsitzende fest. Ein erster wichtiger Schritt sind die fixierten Gelder aus dem Konjunkturpaket, die 14.000 neue Wohnungen mehr schaffen. Der nächste wesentliche Schritt ist die Wiedereinführung der Zweckwidmung der Wohnbaufördermittel, um auch langfristig günstiges Wohnen sicherzustellen. (Schluss) ah/mp

Rückfragehinweis: Bundessekretärin der Jungen Generation in der SPÖ, Katharina Weninger, katharina.weninger @ spoe.at, Tel.: +43 664 885 402 86; +43 1 53427 -244

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1014 Wien

Tel.: 01/53427-275

http://www.spoe.at/impressum