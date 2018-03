ASFINAG: Ab jetzt ist Licht am Ende der zweiten Tunnelröhre Neumarkt

Durchschlag beim neuen Tunnel auf der S 10 in Oberösterreich erfolgt

Wien (OTS) - Vor zahlreichen Ehrengästen wurde heute auf der S 10, der Mühlviertler Schnellstraße, beim Nord-portal des Tunnels Neumarkt die zweite Tunnelröhre offiziell durchgeschlagen. In den kommenden knapp eineinhalb Jahren geht es nun an die bauliche und elektrotechnische Ausstattung der neuen Tunnelröhre, durch die bereits Ende 2014 der Verkehr rollen wird. Ein Jahr dauert im Anschluss die Sanierung und Adaptierung der Bestandsröhre, die derzeit noch vom Land Oberösterreich betrieben wird. "Ende 2015 geht dann nicht nur dieser Bauabschnitt, sondern die gesamte etwa 22 Kilometer lange S 10 in Betrieb", versicherte ASFINAG-Vorstand Alois Schedl. Erfreulich für LH-Stellvertreter Franz Hiesl ist auch, dass "die Bauarbeiten für die Mühlviertler Schnellstraße voll im Zeitplan liegen. Ab 2015 wird die S 10 das Mühlviertel dann wirklich optimal mit dem Linzer Zentralraum verbinden."

1,8 Kilometer neuer Tunnel unterhalb von Neumarkt

Die Oströhre des Tunnels Neumarkt - Auftragnehmer sind Swietelsky Tunnelbau und Hochtief Construction als ARGE - wurde nach den Grundzügen der neuen Österreichischen Tunnelbaume-thode errichtet. Der bergmännische Abschnitt hat eine Länge von etwas mehr als 1,3 Kilometern und die im Norden anschließende Bauweise 555 Meter. Als Lüftungssystem ist eine Längslüftung durch Strahlenventilatoren vorgesehen. Die Fahrbahnbreite beträgt 7,50 Meter.

Ein paar Zahlen:

97.500 Kubikmeter Gestein wurden ausgebrochen;

4.200 Kubikmeter Spritzbeton waren für die Sicherung des Vortriebs erforderlich;

21.000 Kubikmeter Spritzbeton wurden für alle Innenschalen (inklusive offene Bauweise sowie Ver-längerung der bestehenden Röhre) verwendet; 60 Meter beträgt die maximale Überlagerung, der Tunnel unterfährt die Ortschaft Neumarkt also in maximal 60 Meter Tiefe

Der Abschnitt Neumarkt war und ist nach wie vor in der Abwicklung sehr komplex, auch weil die Ar-beiten unter Verkehr stattfinden. 14 verschiedene Verkehrsphasen wurden ausgetüftelt, um für die Zeit der Bauarbeiten das Ortsgebiet kaum durch Umleitungsverkehre zu belasten. Zum Baulos gehören weiters die Halbanschlussstelle Neumarkt sowie drei Brücken und zwei Stütz-mauern. Die Verkehrsfreigabe dieses Bauabschnitts erfolgt Ende 2015, die Gesamt-Fertigstellung Mitte 2016. Die Investitionskosten der ASFINAG betragen 61 Millionen Euro. Das Baulos Neumarkt ist Teil des Bauloses 2 mit dem Götschkatunnel. Insgesamt werden fast neun Kilometer Schnellstraße errichtet, inklusive dem 4,4 Kilometer langen Tunnel Götschka verlaufen davon also 6,4 Kilometer unterirdisch.

Größtes Bauprojekt der ASFINAG österreichweit

Die etwa 22 Kilometer lange S 10 Mühlviertler Schnellstraße ist für die ASFINAG das derzeit größte Bauprojekt - nicht nur in Oberösterreich, sondern österreichweit. "Die Investition von insgesamt ca. 700 Mio. Euro ist ein wichtiger Beitrag zur Erhöhung der Verkehrssicherheit und ein starker positiver Faktor für die Wirtschaft und den Arbeitsmarkt", betonte ASFINAG-Vorstand DI Alois Schedl. Die Funktion der S 10 ist eine überregionale in Richtung Prag, aber auch eine regionale. Die neue Strecke wird das Mühlviertel mit dem Zentralraum Linz optimal verbinden und für die Pendler eine enorme Erleichterung darstellen.

Der erste Abschnitt Unterweitersdorf wurde bereits am 21. Oktober 2012, zeitgleich mit dem Tunnel-anschlag Neumarkt offiziell für den Verkehr freigegeben. Im Herbst 2011 erfolgte der Tunnelanschlag beim Tunnel Götschka, die Fertigstellung ist Ende 2015. Die Verkehrsfreigabe für die gesamte S 10 ist für 2015 vorgesehen.

