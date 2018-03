BZÖ-Widmann: Eferdinger Becken und Urfahr dürfen nicht mehr absaufen!

Aufklärung über Vorgänge im Eferdinger Becken und Urfahr dringend notwendig

Wien (OTS) - Bei der jüngsten Hochwasserkatastrophe sei es zu umstrittenen Vorgängen in der Nacht von Montag den 3. Auf Dienstag den 4. Juni 2013 an den Schleusen der Kraftwerke Aschach und Ottensheim gekommen, erinnerte der oberösterreichische Abgeordnete und BZÖ-Bündnissprecher Rainer Widmann im Zuge der heutigen Debatte im Nationalrat und forderte diesbezüglich volle Aufklärung.

Um Mitternacht soll es plötzlich zu einem rasanten Anstieg der Wassermassen und Pegel um fast einen Meter gekommen sein, obwohl zuvor mitgeteilt wurde, dass die Pegel sinken, erläuterte Widmann, der sich mit BZÖ-Bürgermeister Berlinger vor Ort ein Bild machte. Für die betroffene Bevölkerung erfolgten Warnungen dadurch viel zu spät Die Bevölkerung und die Bürgermeister naher Gemeinden erheben daher den Vorwurf, dass die Schleusen der Kraftwerke geöffnet und bestimmte Orte dadurch überschwemmt wurden, um Linz und das Projekt Marchlanddamm zu schützen, so Widmann weiter.

Auf Grund der massiven Vorwürfe - u.a. Versagen des Krisenmanagements, Warnungen viel zu spät, usw. - soll eine unabhängige Expertenkommission mit internationaler Beteiligung zur Klärung der Vorgänge einschließlich zur Überprüfung der Schleusenöffnung in Aschach und Ottensheim im Interesse der Menschen in den betroffenen Gemeinden im Eferdinger Becken oder Urfahr eingesetzt werden. Dadurch sollen die Ursachen der Überschwemmung lückenlos aufgeklärt und die entsprechenden Konsequenzen gezogen werden. Widmann: "Eferdinger Becken und Urfahr dürfen nicht mehr absaufen!" Widmann zeigte sich verwundert, dass ein diesbezüglicher BZÖ-Antrag am 19. Juni 2013 im Verkehrsausschuss von SPÖ und ÖVP abgelehnt worden sei.

