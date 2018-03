Kopf: Umbenennung des Renner-Rings in Parlamentsring!

VP-Klubobmann prinzipiell gegen "Taferltausch" - "Parlament ist aber echte Ausnahme"

Wien (OTS/ÖVP-PK) - Den nunmehr vorliegenden Historikerbericht über Wiens Straßennamen nimmt ÖVP-Klubobmann Karlheinz Kopf heute, Mittwoch, zum Anlass, seinen Wunsch nach einer Umbenennung des Dr. Karl Renner-Rings auf Parlamentsring zu erneuern. Karl Renner wird im Bericht der seit 2011 forschenden Historikerkommission in der Gruppe von "Fällen mit Diskussionsbedarf" angeführt. Hier werden Personen zusammengefasst, "die in ihrer Arbeit Antisemitismus und Rassismus punktuell aufgenommen und kommuniziert haben" und "durch ihre öffentliche Reputation und ihr Wirken den Nationalsozialismus indirekt (...) gestützt haben", wie es im Bericht heißt.

"Ich möchte, dass die Adresse des Zentrums unserer Demokratie, das Österreichische Parlament, wieder jenen Namen erhält, der vor 1956 galt, nämlich 'Parlamentsring'. Grundsätzlich bin auch ich kein Freund von Straßen- oder Platzumbenennungen, aber der Standort des Parlaments ist da eine echte Ausnahme. Ich möchte nicht, dass ein Renner, der - wie es im Bericht heißt - "1938 seinem tiefgreifenden Deutschnationalismus und seinem Ehrgeiz (...) im öffentlichen Rampenlicht zu stehen, nachgegeben" hat und am 3. April 1938 sein Ja zum Anschluss Österreichs an Hitler-Deutschland verkündete und damit die Auslöschung Österreichs befürwortete, länger Namensgeber des Parlamentsstandortes ist", so Kopf.

Renner sprach sich damit zu einer Zeit für den Anschluss aus, als auch ihm längst bekannt war, welches Regime in Deutschland wütete. "Er sprach sich für den Anschluss an eine Diktatur aus, in welcher seine eigenen ideologischen Gesinnungsfreunde der Sozialdemokratie verhaftet, gefoltert und umgebracht wurden", so Kopf.

Ausdrücklich anerkennend zeigt sich Kopf, dass Wien international die erste Stadt ist, die sich eingehend mit der Benennungspraxis ihrer öffentlichen Räume auseinandersetzt. Und so Kopf: "Ich kann mich dem, was die Verfasser im Vorwort des Berichtes schreiben, nur anschließen: 'die Diskussion über Licht- und Schattenseiten von Namensgebern ist zugleich immer eine Diskussion über Werthandlungen, auf die sich eine Gesellschaft verständigen kann. Gerade in einer lebendigen Demokratie ist diese öffentliche Auseinandersetzung ein zentrales Element moderner Politik'".

