Kinderführer "Möchtest du ein Ritter sein? Oder ein Burgfräulein?" auf Schloss Ambras präsentiert

Ein Kinderführer der 3a Klasse der Volksschule am Stiftsplatz in Hall in Tirol

Innsbruck (OTS) - Schloss Ambras Innsbruck betreibt seit mehr als 20 Jahren eine intensive und sehr erfolgreiche museumspädagogische Vermittlungsarbeit. Anlässlich der Ambraser Sonderausstellung Ritter! Traum & Wirklichkeit (6. 6. bis 8. 9. 2013) wurde erstmals ein neuer Weg in der Vermittlung von Ausstellungen für SchülerInnen eingeschlagen: Über mehrere Monate hat sich die Klasse 3a der Volksschule am Stiftsplatz in Hall in Tirol und ihre Lehrerin, Frau Mag. Ingrid Kofler, mit Rittern und Burgfräulein beschäftigt.

Die SchülerInnen haben dabei nicht nur viel gelernt und gewerkt; sie haben auch - inhaltlich begleitet von den Ausstellungskuratoren -eine eigene Broschüre zur Ausstellung gestaltet. Darin wurden die aus ihrer Sicht interessantesten, schönsten und ungewöhnlichsten Ausstellungsobjekte für Gleichaltrige beschrieben und erklärt. Das 24 Seiten starke Heft ist reich bebildert und enthält auch ein Ritterpuzzle und ein Kreuzworträtsel. Es wird gratis an der Museumskassa aufgelegt.

Bei diesem Projekt hatten die SchülerInnen die einzigartige Möglichkeit, einen eigenständigen und aktiven Zugang zu einem Thema zu finden, das wie kaum ein anderes junge Menschen begeistert. Der besondere Reiz bestand für alle Beteiligten darin, dass das Erarbeitete auf Augenhöhe weitergegeben wurde, worin nicht zuletzt auch eine Kernkompetenz unserer musealen Vermittlungsarbeit liegt.

Die Präsentation des Kinderführers findet am Mittwoch, 3. Juli um 13.00 Uhr, in Schloss Ambras in Anwesenheit von Landesrätin Dr. Beate Palfrader und zahlreichen geladenen Gästen statt. Anschließend laden die SchülerInnen zu einem kleinen Ritterfest!

