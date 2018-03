NEWS: Neue Enthüllungen um Spitzenbanker Herbert Stepic

26 Millionen Euro aus serbischen Immo-Projekt bei Hypo Alpe Adria offen. Geheimes Stillhalteabkommen mit der Bank.

Wien (OTS) - Das Nachrichtenmagazin NEWS veröffentlicht in seiner am Donnerstag erscheinenden Ausgabe neue Enthüllungen zum zurückgetretenen Chef der Raiffeisen Bank International, Herbert Stepic. Der Banker selbst nimmt in NEWS auch erstmals umfassend zu seinen privaten Immobiliengeschäften in Serbien Stellung.

So geht aus einer "internen Mitteilung" des früheren Hypo-Aufsichtsratschefs Wolfgang Kulterer hervor, dass die Chefs der Hypo wussten, dass Stepic hinter jenem Konstrukt steckt, dass über Liechtenstein, Zypern und Serbien Hypo-Gelder in eine Liegenschaft bei Belgrad investierte. Stepic hatte sich zuvor bei Kulterer unter anderem über die mangelnde Professionalität der Hypo beschwert.

Die Projektgesellschaft Enthusa, an der Stepic bis Juli 2012 mit 25 Prozent beteiligt war, hat bei der Hypo noch rund 26 Millionen Euro an Krediten offen, die eigentlich längst bezahlt sein sollten. Kredite der mit der Enthusa verbundenen serbischen EKI-Gruppe, die das Euro-Mall Projekt nahe der Enthusa-Liegenschaft betreibt, wurden von der Hypo bereits mit zehn Millionen Euro einzelwertberichtigt. Sprich: Österreichs Steuerzahler kommen nun für diese Wertberichtigung auf.

Mit der Enthusa hat die Hypo ein Stillhalteabkommen vereinbart, dass der Bank im Gegenzug ermöglicht die Liegenschaft, die mit dem Hypo-Krediten finanziert wurde, freihändig zu verwerten. Man hofft, so mehr Geld zu lukrieren als bei einer Fälligstellung des Kredites und einer Zwangsverwertung des Grundstückes.

Stepic argumentiert, dass er das Geschäft deshalb über die Hypo finanziert habe, da er als Generaldirektor der Raiffeisen Bank International "tatsächlichen Rechtfertigungsbedarf" gehabt hätte, wenn er die Finanzierung über "unsere Tochter in Serbien" gemacht hätte, "in deren Aufsichtsrat ich sitze". Der Kredit sei bei der Hypo deshalb nicht bedient worden, weil "im Jahr 2009 und in den Folgejahren ein großer Teil von Immobilienprojekten in Europa notleidend geworden" sei, "so unter anderem auch in Serbien".

Zu "Details" habe er "keine Wahrnehmung". Ihm sei aber "erinnerlich, dass der Kredit 2009 - wie viele andere tausende Kredite in Osteuropa auch - restrukturiert wurde", so Stepic. Mit aktuellen Verantwortlichen der Hypo Alpe Adria habe er keine Gespräche über diesen Geschäftsfall geführt. Zudem habe er "selbst in dieses Projekt investiertes Geld verloren".

