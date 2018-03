AK-Ideen blockieren private Wohnbauinvestitionen

Wiener Immobilientreuhänder für neues Wohnrecht, bei dem private Investitionen in den Wohnbau wieder interessant werden

Wien (OTS) - Viele der von der Arbeiterkammer heute bei einer Pressekonferenz präsentierten Vorschläge für ein leistbares Wohnen würden private Investitionen in den Wohnbau unmöglich machen, das Wohnraumangebot massiv reduzieren und die Wohnqualität senken.

Michael Pisecky, Obmann der Fachgruppe Wien der Immobilientreuhänder:

"Eine Obergrenze für die Zuschläge ist nicht akzeptabel. Eine Umsetzung würde quasi zu einer Einheitsmiete führen, das Angebot an Wohnungen reduzieren und damit die Knappheit an Wohnungen verschärfen sowie die Wohnqualität mittelfristig senken. Das Richtwertsystem funktioniert in allen Bundesländern, nur in Wien als einkommensstärkstes Bundesland nicht, weil der Richtwert seit Jahrzehnten künstlich so niedrig gehalten wird, dass Investitionen in Sanierungen und die Schaffung von neuen Wohnungen schon jetzt blockiert sind.

Ein neues, für Mieter und Vermieter transparentes, gerechtes Wohnrecht, das auch die ständig steigenden Anforderungen an die Wohnqualität und damit steigenden Investitionen in den Wohnbau berücksichtigt und so Anreize für Wohnraumschaffung bewirkt, wird sicher von allen betroffenen Parteien mitgetragen. Die populistischen, einseitigen AK-Ideen führen lediglich zur Verunsicherung all jener Menschen, die ihr Erspartes für die Zukunft sicher in Wohnungen angelegt haben. Leistbares Wohnen wird nur durch ein größeres, ausreichendes Angebot möglich. Dafür müssen wir mehr und günstiger bauen!"

Rückfragen & Kontakt:

Michael Pisecky

Obmann Immobilien- und Vermögenstreuhänder, Fachgruppe Wien

Tel.: 43 (5) 0100 26215

Email: michael.pisecky @ sreal.at