Lehrerausbildung - BM Schmied: Qualitätssicherung garantiert, dass neue PädagogInnenbildung Berufsanforderungen entspricht

Vorstellung des Qualitätssicherungsrats - Durch unabhängige Qualitätssicherung werden Kompetenzen gesichert

Wien (OTS/SK) - Mit der Vorstellung und Arbeitsaufnahme des Qualitätssicherungsrats wurde heute, Mittwoch, der nächste große Umsetzungsschritt in Sachen "Pädagog/innenbildung NEU" getan. Bildungsministerin Claudia Schmied betonte bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Wissenschaftsminister Töchterle, dass sie sich "freut, dass wir bei der neuen PädagogInnenbildung zügig vorankommen". Mit der Einrichtung des sechsköpfigen Qualitätssicherungsrates sei es gelungen, "mit dem Bekenntnis zur Qualität die Kompetenzen zu sichern". Durch die unabhängige Qualitätssicherung werde garantiert, dass die neue Lehrerausbildung den Berufsanforderungen entspricht. "Die Lehramtsstudierenden können darauf vertrauen, dass sie in einem qualitätsgesicherten Studium die Berechtigung zum Einsatz als Lehrerin und Lehrer erwerben", sagte Ministerin Schmied. ****

Aufgabe des Qualitätssicherungsrats, der sich unter Vorsitz von Bildungsexperten Andreas Schnider konstituiert hat, sei es, die Qualität und Professionsorientierung zu überprüfen. Außerdem stelle er die wissenschaftliche Begleitung für neu eingereichte Curricula von Lehramtsstudien an den Unis oder Pädagogischen Hochschulen dar, informierte Ministerin Schmied. Eine weitere Aufgabe bestehe neben einer beratenden Funktion auch darin, die Kompetenzen, Anforderungen und Studienangebote abzustimmen. Beim Qualitätssicherungsrat gehe es um die "Vermittlung von Sicherheit in einem großen Innovationsprozess." Auch werde "Halt und Orientierung durch gesicherte Qualität" gegeben, sagte Schmied. Als nächster Schritt folge die Herausgabe der Hochschulcurricula, so dass die neue Lehrerausbildung bereits 2013/14 mit einem Angebot für Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger starten könne, betonte Schmied bei der Pressekonferenz zum Thema "Pädagog/innenbildung NEU. Qualität als Schlüssel zum Erfolg".

Die Bildungsministerin unterstrich, dass sie sich freue, mit den sechs Expertinnen und Experten des Qualitätssicherungsrats eine "umsichtige und fachlich versierte Begleitung zu gewinnen". Schmied betonte weiters, dass der Bildungserfolg junger Menschen entscheidend von den Lehrenden geprägt werde, "daher muss die beste Ausbildung der Lehrenden ernst genommene Aufgabe des Staates sein".

Der Qualitätssicherungsrat besteht aus folgenden sechs Bildungsexpertinnen und -experten: Maria-Luise Braunsteiner, Roland Fischer, Tina Hascher, Wolfgang Kofler, Andreas Schnider und Christiane Spiel. Vorsitzender Schnider informierte darüber, dass der Qualitätssicherungsrat bereits heute seine erste Arbeitssitzung abgehalten habe und seine Arbeit zügig fortsetzen werde.

SERVICE: Weitere Informationen gibt es auf der Homepage des Bundesministeriums für Unterricht, Kunst und Kultur unter

http://www.bmukk.gv.at/ministerium/vp/2013/20130703.xml (Schluss)

mb/sn

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1014 Wien

Tel.: 01/53427-275

http://www.spoe.at/impressum