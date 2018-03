EU gegen Ungarn: BZÖ-Stadler verteidigt Orban

Strassburg (OTS) - Das EU-Parlament diskutierte diese Woche im Rahmen der Plenarsitzung in Straßburg einen Bericht über die Lage in Ungarn. Die EU hatte die ungarischen Verfassungsänderungen in der Vergangenheit immer wieder gerügt. In einem neuen Bericht verurteilt das EU-Parlament Ungarn. Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban reiste extra nach Straßburg, um den gegen Ungarn gerichteten Beschluss mit seiner Rede bei der Plenarsitzung noch zu verhindern. Der Europa-Abgeordnete Ewald Stadler sprach sich für die Freiheit Ungarns aus: "Diese Diskussion ist nicht nur peinlich, sie ist vor allem gefährlich. Mit welchem Recht maßt sich das EU-Parlament an, das Verfassungsrecht eines EU-Mitgliedsstaates zu kontrollieren?" erklärte der BZÖ-Mandatar. Das Vorgehen des EU-Parlaments erinnere ihn an die von den Sozialisten organisierte EU-Aktion der "Drei Weisen aus dem Euro-Land" im Jahre 2000 gegen die damalige österreichische Bundesregierung.

Bemerkenswert sei die Ideologie derjenigen Abgeordneten, die Orban und seine Regierung auf die Anklagebank ziehen wollen. "Die Abgeordneten der anderen EU-Länder behaupten allen Ernstes, sie seien legitimiert die Interessen der ungarischen Bürger zu vertreten. Das ist schlicht falsch. Ungarn hat 22 EU-Abgeordnete gewählt, damit diese ungarische Interessen in der EU verteidigen. Die übrigen EU-Abgeordneten sind keinesfalls beauftragt oder gar befugt, Ungarns Bürger zu vertreten." erklärte der BZÖ-Politiker. "Es ist eine inakzeptable Kompetenzüberschreitung, wenn das europäische Parlament sich wie ein Gerichtshof aufspielt und die ungarische Verfassung, die eine demokratisch gewähltes Parlament mit Zwei-Drittel-Mehrheit beschlossen hat, verurteilt." erläuterte Stadler. Beispielsweise sei der neu eingeführte Schutz des etablierten Ehe- und Familienbildes ein Fortschritt und ein Verdienst der Regierung Orban, an dem sich vor allem die ÖVP ein Beispiel nehmen könnte.

"Der ungarische Ministerpräsident hat schon gegen die Sowjets gekämpft und gewonnen. Ich bin sicher, er wird auch den Kampf gegen die Vormundschaft der "EUdSSR" gewinnen." prophezeite der BZÖ-Politiker. "Jedes Land der Welt, das seine Souveränität erhalten möchte, braucht Politiker wie Viktor Orban," schloss Stadler.

Rückfragen & Kontakt:

Büro MEP Ewald Stadler