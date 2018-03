Stronach/Hagen: Erhöhung der Parteienförderung den Hochwasseropfern zukommen lassen!

Entschließungsantrag des Team Stronach - 13,9 Mio. Euro könnten viel helfen

wien (OTS) - "Wir könnten hier Nägel mit Köpfen machen und den Hochwasseropfern helfen, indem wir die Erhöhung der Parteienförderung zurückstellen und den Betroffenen zukommen lassen. Das wären immerhin fast 14 Mio. Euro, die eine große Hilfe darstellen würden." Mit diesem Entschließungsantrags bei der Debatte des Nationalrats zum Thema Hochwasserschutz appellierte Team Stronach Infrastruktursprecher Christoph Hagen an die Kollegen im Hohen Haus in seinem Debattenbeitrag. Angesichts der dringenden Notwendigkeit, so Hagen, künftige Hochwässer besser in den Griff zu bekommen, wäre dies ein "Akt der Solidarität der Volksvertretung gegenüber den Bürgern, die jetzt noch unter den Folgen der Naturkatastrophe zu leiden haben".

Hagen mahnte die 178 Abgeordneten außerhalb des Team Stronach, doch direkt und unbürokratisch zu helfen: "Wir müssen schnell und unbürokratisch handeln, so wie Frank Stronach, der unmittelbar nach der Flut 500.000 Euro gespendet hat." Die Realität sei, kritisierte Hagen, dass im Augenblick über die Versicherer und die Raiffeisenbank "Gelder hin und her geschoben" würden, anstatt jeden Cent rasch und direkt in den Hochwasserschutz zu investieren. Der Frust der betroffenen Bevölkerung sei groß, so Hagen, und brachte das jüngste Beispiel der Freiwilligen Feuerwehr von Radstadt, deren Mitglieder aus Frust über die mangelnde Unterstützung der örtlichen Politiker ihren Job hingeschmissen haben.

