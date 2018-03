Wirtschaftsmission der AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA in die russische Baikal-Region

21 österreichische Unternehmen unter Leitung von WKÖ-Vizepräsident Schenz loten Geschäftschancen in Sibirien aus

Wien (OTS/PWK500) - Diese Woche veranstaltet das AussenwirtschaftsCenter Moskau und die AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) unter der Leitung von WKO-Vizepräsident Richard Schenz eine Wirtschaftsmission in die drei sibirischen Städte Ulan-Ude, Irkutsk und Novosibirsk. Die russische Regierung hat sich mit dem föderalen Zielprogramm "Wirtschaftliche und soziale Entwicklung des Fernen Ostens und der Baikal-Region bis 2018" - welches laut Premierminister Medwedew mit ca. 2,5 Mrd. Euro aus dem föderalen Haushalt dotiert ist - zum Ziel gesetzt, die Region weiterzuentwickeln. 21 Österreichische Unternehmen nutzen die Gelegenheit, Chancen in der Region auszuloten. Neben den vom AussenwirtschaftsCenter organisierten Einzelgesprächen für die Unternehmensvertreter stehen auch offizielle Termine mit dem Bevollmächtigten Vertreter des russischen Präsidenten im Föderationskreis Sibirien, Gouverneuren der einzelnen Regionen sowie Vertretern von Unternehmensverbänden auf dem Programm der Wirtschaftsmission. Besondere Geschäftsmöglichkeiten sieht WKÖ-Vizepräsident Schenz für österreichische Unternehmen insbesondere in den Bereichen Tourismus, Maschinenbau, Papier und Zelluloseproduktion, Energiegewinnung, Bergbau und auf dem Chemiesektor.

Russlands Wirtschaft hat im vergangenen Jahr an Fahrt verloren. Das russische Wirtschaftsministerium meldete vergangenes Jahr noch Wachstum von 3,4% für 2012. Dies ist weit weg von den erfolgsverwöhnten Raten der Vorkrisenjahre. Die russische Zentralbank ist sogar der Meinung, dass jedes Wachstum unter 4% für Russland sogar eine Stagnation darstelle. Die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBWE) hat ihre Prognose für das BIP-Wachstum Russlands in diesem Jahr von 3,5% auf 1,8% nach unten korrigiert. Erste Stimmen sprechen von einer drohenden Rezession im Herbst, sofern keine Gegenmaßnahmen getroffen werden. Selbst die Prognosen des Wirtschaftsministeriums sehen nur noch ein Wachstum von 1,7% vor.

Im Jahr 2012 war dennoch eine Fortsetzung der Erholung des österreichischen Außenhandels mit Russland zu spüren. Erstmals in der Geschichte wurde die Drei-Milliarden-Euro Export-Schallmauer durchbrochen. Die heimischen Exporte nach Russland wuchsen um 10,2% auf 3,23 Mrd. Euro, die Importe aus Russland legten um 22,8% auf 4,19 Mrd. Euro zu. Im laufenden Jahr (Jan.-März 2013) stiegen die Exporte um 21% (im Vergleich zur Vorjahresperiode) auf 817 Mio. Euro. Importseitig war ein Minus von 41% auf 711 Mio. Euro zu verzeichnen. (BS)

