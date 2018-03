FP-Dadak: Wieder Parkplatzraub für Radweg im 12. Bezirk

Rot-Grün führt Autofahrer-Bashing fort

Wien (OTS) - "Der heute von SPÖ und Grünen beschlossene Lückenschluss beim Radweg im Bereich Niederhofstraße/Meidlinger Hauptstraße wird nicht nur wieder zahlreiche Parkplätze vernichten sondern auch die Zahl der über die Fußgängerzone in Meidlinger Hauptstraße bretternden Rad-Rambos weiter erhöhen", warnt der Meidlinger FPÖ-Gemeinderat Michael Dadak. Wo ist hier eigentlich die grüne Fußgängerbeauftragte, für die das Budget der Mobilitätsagentur um satte 1,9 Mio. Euro aufgefettet wurde? Wo sollen die Autofahrer in diesem Gebiet, welche für das rot-grüne Parkpickerl blechen müssen, ihre Fahrzeuge abstellen? "Die FPÖ lehnt diese dreiste Abzocke bei gleichzeitiger Angebotsverknappung ebenso wie die sehenden Auges in Kauf genommene Gefährdung der Fußgänger im 12. Bezirk entschieden ab", betont Dadak. (Schluss)otni

Rückfragen & Kontakt:

FPÖ-Wien

4000/81747