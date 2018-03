Aktuelle Stunde: BZÖ-Haubner: "Beim Kindschaftsänderungsgesetz hat Karl viele Chancen vertan"

"Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie wird immer mehr auch eine Frage der Eltern"

Wien (OTS) - Im Zuge der Aktuellen Stunde zum Thema "Väter sind kein Bankomat" sagte heute BZÖ-Familiensprecherin Abg. Ursula Haubner, dass es auch ein kinderfreundliches Steuersystem mit einem Kinderabsetzbetrag geben muss, der auch zwischen den Partnern gesplittet werden kann. "Grundsätzlich geht es bei dieser Diskussion aber nicht um eine Opferdebatte, sondern es geht darum, ein Problem aufzuzeigen, dass im Rahmen eines Familienrechtspakets nicht gelöst ist", stellte Haubner klar.

"Bei diesem Familienrechtspaket hätte man das Unterhaltsrecht mitverhandeln müssen. Das Basisgesetz des Kindschaftsrechts datiert aus dem Jahr 1977. SPÖ und ÖVP haben in diesem Bereich geschlafen und nichts gemacht", kritisierte Haubner und weiter: "Das BZÖ-Familienbild orientiert sich am Kindeswohl. Das Recht auf Vater und Mutter für alle Kinder muss es geben und dieses muss geschützt, ebenso ständig - auch von der Politik - eingefordert werden und es muss auch lebbar sein. Auch müssen die allgemeinen Rahmen passen."

Es sei erfreulich, dass sich in den letzten Jahrzehnten die Väter in Richtung Familie sehr positiv entwickelt hätten. "Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie wird immer mehr auch eine Frage der Eltern und ist nicht mehr nur eine Frage der Mütter. Die Väter wollen immer mehr Zeit mit den Kindern verbringen und immer mehr Verantwortung übernehmen. Auch wenn sich Partner trennen, Eltern bleibt man ein ganzes Leben lang", so Haubner und weiter: "Beim Kindschaftsänderungsgesetz hat Justizministerin Karl viele Chancen vertan".

Rückfragen & Kontakt:

Pressereferat Parlamentsklub des BZÖ