Hans Peter Haselsteiner, Lisa Kaltenegger, Mirna Jukic und Charlotte Faist zu Gast in "Stöckl."

Am 4. Juli um 23.00 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Barbara Stöckl begrüßt am Donnerstag, dem 4. Juli 2013, in "Stöckl." um 23.00 Uhr in ORF 2 Hans Peter Haselsteiner, Lisa Kaltenegger, Mirna Jukic und Charlotte Faist.

Hans Peter Haselsteiner - Der Bau-Industrielle über die Alpine-Pleite und seinen Rückzug

Hans Peter Haselsteiner stand mehr als vier Jahrzehnte an der Spitze eines der größten europäischen Baukonzerne und zieht sich nun Schritt für Schritt in den Ruhestand zurück. Und das gerade zur rechten Zeit wie es scheint, denn die Bauwirtschaft steckt in der Krise. Wie sieht der mächtige Unternehmer, der gerade von einem Wirtschaftsmagazin auf Platz 25 der reichsten Österreicher gereiht wurde, die menschlichen Schicksale hinter solchen Pleiten - und führt er selbst ein Leben im Luxus?

Lisa Kaltenegger - Die junge Astrophysikerin ist auf der Suche nach neuen Planeten und fremdem Leben

Lisa Kaltenegger beschäftigt sich tagtäglich damit, womit Filmschaffende ein Millionenpublikum in die Kinos locken: die Astrophysikerin erforscht in den unendlichen Weiten des Weltalls, ob es andere Planeten gibt, auf denen Leben möglich sein könnte. Die 36-Jährige, die aus Kuchl in Salzburg stammt, gilt als eine der produktivsten jungen Wissenschafterinnen auf dem Gebiet der modernen Astrophysik und ist zu einer gefragten Ansprechpartnerin für Forschungsgruppen weltweit geworden.

Mirna Jukic - Die Ex-Profischwimmerin mit kroatischen Wurzeln motiviert Kinder zu gesundem Lebensstil

Mirna Jukic war sieben Jahre alt, als sie abtauchte und ihre Leidenschaft fürs Schwimmen entdeckte. Ehrgeiziges Training und ihr unbändiger Leistungswille ließen sie zahllose Rekorde brechen, WM-wie EM-Titel und die ersehnte Olympiamedaille holen! 2010 hing sie die Badehaube an den Nagel und widmet sich seither ihrem neuen Leben:

dem Publizistik-Studium, Charity-Projekten und dem Kinder-, Jugend-und Schulsportmagazin "Schule bewegt" in ORF SPORT +. Sie erzählt, was sie über den EU-Beitritt Kroatiens denkt und welche Tipps sie für Hans Peter Haselsteiners Eintritt in eine neue Lebensphase parat hat.

Charlotte Faist - Die 72-Jährige spricht über ihre Erlebnisse als Zimmermädchen in Wiens besten Hotels

Es gibt eigentlich kaum einen Job, den sie in ihrem Leben nicht gemacht hat: Charlotte Faist arbeitete in einer Trafik, in einem Kino, bei einem Zahnarzt, in einer Näherei, assistierte einem Insektenforscher monatelang auf den Kanarischen Inseln bei der Käfersuche - die meiste Zeit ihres Lebens war sie jedoch als Zimmermädchen in Wiens besten Hotels beschäftigt. Daher weiß die 72-Jährige, dass zumindest ein Mitglied der Rolling Stones splitternackt schläft!

"Stöckl." ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage als Video-on-Demand abrufbar und wird auch als Live-Stream auf der ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) angeboten.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at