SMEIL AWARD 2013: blicklog.com und Immofinanz zu besten Finanzblogs gewählt

Initiator Christian Drastil, Brokerjet und wikifolio.com suchten den "Finance Blog of the Year"

Wien (OTS) - Dirk Elsner mit www.blicklog.com und der Immofinanz-Blog (blog.immofinanz.com) haben den SMEIL AWARD 2013 (www.smeil-award.com) gewonnen. Sie sind damit die "Finance Blogger of the Year", die in den letzten Wochen von Initiator Christian Drastil (www.christian-drastil.com), dem Social-Trading Pionier wikifolio.com (www.wikifolio.com) sowie dem Online-Broker Brokerjet (www.brokerjet.com) gesucht worden waren. Während sich blicklog.com die "Single Kategorie" und das Preisgeld in der Höhe von 1.000 Euro sicherte, holte sich der Immofinanz-Blog den Sieg bei den Corporate-Finance-Blogs. Insgesamt hatten sich 113 deutsch-sprachige Finanzblogs dem mehrstufigen Abstimmungsverfahren des SMEIL AWARDS 2013 gestellt.

In der Allgemeinen Kategorie landeten hinter blicklog.com zwei Blogs, die ihren Content in größere Medien einbetten, auf den Rängen. Der zweitplatzierte Wolfgang Matejka bloggt auf www.be24.at-blog-author-wolfgang_matejka und freut sich über 500 Euro Preisgeld; Eric Frey kann auf derstandard.at-r1254311932830-blog-krisenfrey gelesen werden und bekommt als Dritter 250 Euro.

Unter den "Corporate Blogs" wurde kein Preisgeld verteilt. Der Immofinanz-Blog bekam insgesamt die meisten Stimmen und gewann diese Kategorie. Sehr positiv fielen der Jury auch die Blogs von Voestalpine, der Erste Bank, von Palfinger und des Verbundes auf.

SMEIL AWARD: Auch 2014 auf der Suche nach den besten Finanzblogs

"Ich bin überwältigt, wie groß die Beteiligung der Blogger, die Begeisterung der Partner und der Zuspruch auf dem Markt war. Es wird auch 2014 definitiv einen SMEIL AWARD geben. Ich bin überzeugt, dass wir dann vor allem im Bereich der Corporate Blogs eine deutlich erweiterte Landschaft in Deutschland sehen werden. SMEIL-Sieger Dirk Elsner sagte mir, dass er kein einziges Blog eines DAX-Unternehmens kenne. Sie hätten sich noch nicht ins Web-Bewusstsein gespielt. Unglaublich, dass hier einmal Österreich gegenüber Deutschland die Nase vorne hat", sagt SMEIL AWARD-Mastermind Christian Drastil, seinerseits 2012 "Finance Blogger of the Year".

Michel Vukusic, Geschäftsführer von SMEIL AWARD-Partner Brokerjet:

"Wir freuen uns sehr, Teil dieser tollen Initiative zu sein und danken Christan Drastil für sein Engagement. Das enorme Interesse am SMEIL AWARD 2013 bestätigt einmal mehr die zunehmende Bedeutung von Social- und Blogger-Communities in der Finanzwelt. Wir gratulieren den Gewinnern und wünschen ihnen weiterhin viel Erfolg mit ihrem Blog. Wir freuen uns bereits jetzt auf den SMEIL AWARD 2014."

"Social Media und hier vor allem Blogs haben sich zu einer wichtigen alternativen Informationsquelle im Wirtschafts- und Finanzbereich entwickelt. Eine Initiative wie der SMEIL AWARD trägt der Bedeutung der deutschsprachigen Finanz-Blogosphere Rechnung. Die enorme Vielfalt bei den Einreichungen und das weit über den Erwartungen liegende Interesse am Publikumsvoting zeigt, welcher Bedarf für Initiativen wie den SMEIL Award besteht. Meinungsvielfalt und unabhängige Berichte sind die Basis für gute Investment-Entscheidungen, weshalb wir von wikifolio.com mit Freuden Partner dieser Auszeichnung sind. Wir gratulieren den Siegern, aber auch allen anderen teilnehmenden Bloggerinnen und Bloggern!", ergänzt Andreas Kern, Gründer und Geschäftsführer von wikifolio.com.

Der Voting-Modus des SMEIL AWARD

Neben 30 Experten aus dem Finanzumfeld konnten auch die nominierten Blogger an der Abstimmung teilnehmen. Die dritte Gruppe im Entscheidungsprozess des SMEIL AWARDS 2013 waren die User, die via Abstimmungstool auf www.smeil-award.com Stimmen für ihre persönlichen Favoriten abgeben konnten. Insgesamt wurden von rund 1300 validen Mailadressen cirka 7500 Stimmen abgegeben.

Der SMEIL AWARD war erst der Anfang...

Mit der Auswertung des SMEIL AWARDS ist die Initiative von Christian Drastil, Brokerjet und wikifolio.com noch nicht zu Ende. Unter http://www.finanzmarktmashup.at gingen vor wenigen Tagen Subseiten online, die die News der besten Blogger (Single und Corporate) aggregieren. Für den Herbst ist ein Printprodukt beziehungsweise ein Fotospecial auf http://www.finanzmarktfoto.at angekündigt. Mitte Juli wird außerdem eine detailliertere Auswertung des SMEIL AWARDS 2013 vorliegen: die Erkenntnisse aus Nominierungsphase und Juryfeedback fließen in eine Studie ein, die auf http://www.christian-drastil.com/fach-pdf veröffentlicht werden wird.

Mehr Infos zum SMEIL AWARD 2013: www.smeil-award.com

