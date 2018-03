Krankheitslinderung durch Magnetfeldstimulationsgeräte: RudH GmbH rudert zurück

So genannte e-PADs haben laut Firma offenbar doch keine gesundheitliche Wirkung mehr

Wien (OTS/AKNÖ) - Die Salzburger RudH GmbH hat bei ihrem "Magnetfeldstimulationsgerät" namens e-PAD einen Rückzieher gemacht. Sie widerruft Aussagen in der Gebrauchsanweisung, dass die Geräte eine krankheitslindernde Wirkung hätten. Diese Aussagen haben das Produkt aus Sicht der AKNÖ zu einem Medizinprodukt gemacht, wie bereits im März dokumentiert. Die Firma hatte stets nur von Wellness-Geräten gesprochen.

Für Aloisia R. war das Schreiben der Salzburger RudH GmbH eine Überraschung. Vor einigen Monaten hatte sie das "Magnetfeldstimulationsgerät" e-PAD gekauft, das die Firma in Gasthäusern verkauft. Beim Verkaufsgespräch wurde ihr versprochen, es senke den Blutdruck. Laut Bedienungsanleitung kann es noch mehr: Es beseitige Durchblutungsstörungen, lasse Wunden und akute Verletzungen schneller heilen, wirke entzündungshemmend und so weiter. So die Bedienungsanleitung des Produkts. Aloisia R. schien das die 1.270 Euro Kaufpreis wert zu sein.

Jetzt liest sie in einem Brief der Firma RudH, das e-PAD sei doch "nicht für Therapie, Behandlung oder Linderung von Krankheiten, Verletzungen oder Behinderungen bestimmt." Also alles ganz anders. Als Trost bot die RudH GmbH Aloisia R. einen Reisegutschein im Wert von 100 Euro an. R. wandte sich an die AKNÖ.

Versuch, sich Kritik zu entziehen?

"Der Rückzieher von RudH ist eine Reaktion auf unsere Kritik", sagt AKNÖ-Konsumentenschutzexpertin Christa Hörmann. Die AKNÖ hatte im März die angebliche gesundheitsfördernde Wirkung der e-PADs in der Bewerbung kritisiert. "RudH hat bei den Verkaufsgesprächen in Wirtshäusern und in der Bedienungsanleitung für das Produkt mit einer Krankheitslinderung argumentiert", erklärt Hörmann. "Damit fielen diese Geräte unter das Medizinproduktegesetz, so wie jedes Produkt, von dem eine spezifische gesundheitliche Wirkung behauptet wird", sagt die Expertin.

Kaufpreis zurückverlangen

Hörmann rät KundInnen, die das Gerät wegen seiner angeblichen krankheitslindernden Wirkung gekauft haben, den vollen Kaufpreis zurückzuverlangen. "Wenn die Firma RudH auf einmal sagt: Die Wirkung gibt's gar nicht, kann man den Kaufvertrag anfechten, weil man mit dem Argument der Krankheitslinderung in den Irrtum geführt worden ist".

Ein Musterschreiben steht der Homepage der AKNÖ zum Download bereit.

Rückfragen & Kontakt:

AKNÖ-Konsumentenberatung, Christa Hörmann

01/58883 -1315

Aktuelle Informationen finden Sie auch auf noe.arbeiterkammer.at/presse