Aktion "Mit dem Rad in den Sommer" bietet Service in ganz Wien

Im RadJahr 2013 gibt es bei Bädern, Sommerlokalen und bei Freiluftkinos einen gratis RadCHECK für alle, die mit dem Rad kommen.

Wien (OTS) - Gerade in der warmen Jahreszeit sind besonders viele Menschen in Wien mit dem Rad unterwegs. Diesen bietet die Mobilitätsagentur Wien heuer einen besonderen Service. An 35 Standorten in ganz Wien gibt es gratis RadCHECKS für Radlerinnen und Radler.

"Ziel ist, dass immer mehr Menschen ihre Alltagswege mit dem Rad erledigen und das Radfahren für sich entdecken. Eine Voraussetzung dafür ist ein gut funktionierendes Fahrrad. Mit den kostenlosen Radchecks haben die RadlerInnen die Möglichkeit, ihr Rad überprüfen zu lassen, während sie im Bad, im Kino oder einfach im Gastgarten sitzen", so Wiens Verkehrsstadträtin Maria Vassilakou.

"Nach dem Motto: Erholung für Sie und Ihr Rad sind wir an 35 Standorten in Wien, um gratis Service anzubieten. Sie geben ihr Rad ab, genießen die Freizeit und wir machen den Rest", beschreibt Martin Blum, Wiens Radverkehrs-Beauftragter die Aktion. "Radfahren mit einem gut funktionierendem Rad macht noch nämlich mehr Spaß", so Blum.

Sommeraktion im RadJahr 2013

Neben dem gratis RadCHECK können sich die der mobilen Servicestationen auch darüber informieren, wie sie am besten mit dem Rad in Wien unterwegs sind. "Wir zeigen, dass das Rad auch in der Freizeit das ideale Verkehrsmittel ist. Wer in Wien mit offenen Augen unterwegs ist merkt, dass immer mehr Menschen radelnd unterwegs sind", ergänzt Blum.

35-mal gratis RadCHECK

Vom 3. Juli 2013 bis 28. August 2013 hält die Aktion "Mit dem Rad in den Sommer" 35-mal vor Bädern, Freiluftkinos und ausgewählten sommerlichen Treffpunkten. Für einen gratis RadCHECK können sich alle jene anmelden, die auch wirklich mit dem Rad gekommen sind. Kleine Mängel werden vor Ort behoben, größere Reparaturen müssen jedoch von einem Fachhändler vorgenommen werden.

Die Termine:

Mittwoch 03.07.2013 17:30 - 20.30 Uhr Kino unter Sternen 4., Karlsplatz Resselpark

Donnerstag 04.07.2013 18:00 - 21:00 Uhr Strandbar Herrmann 3., bei Radetzkybrücke

Freitag 05.07.2013 18:30 - 21:30 Uhr Film Festival 1., Rathausplatz Samstag 06.07.2013 09:00 - 16:00 Uhr Strandbad Gänsehäufel 22., Moissigasse 21

Sonntag 07.07.2013 09:00 - 16:00 Uhr Strandbad Gänsehäufel 22., Moissigasse 21

Mittwoch 10.07.2013 17:30 - 20:30 Uhr Kino unter Sternen 4., Karlsplatz Resselpark

Donnerstag 11.07.2013 18:30 - 21:30 Uhr Film Festival 1., Rathausplatz

Freitag 12.07.2013 18:30 - 21:30 Uhr Volxkino 16., Piazetta Brunnengasse

Samstag 13.07.2013 09:00 - 16:00 Uhr Hietzinger Bad 13., Atzgersdorfer Straße 14

Sonntag 14.07.2013 09:00 - 16:00 Uhr Großfeldsiedlungsbad 21., Oswald-Redlich-Straße 44

Mittwoch 17.07.2013 17:30 - 20:30 Uhr Kino unter Sternen 4., Karlsplatz Resselpark

Donnerstag 18.07.2013 18:00 - 21:00 Uhr Summerstage 9., U4 Station Roßauer Lände

Freitag 19.07.2013 18:30 - 21:30 Uhr Volxkino 12., Am Schöpfwerk / Park

Samstag 20.07.2013 09:00 - 16:00 Uhr Höpflerbad 23., Endresstraße 24-26

Mittwoch 24.07.2013 18:00 - 21:00 Uhr Film Festival 1., Rathausplatz Donnerstag 25.07.2013 18:00 - 21:00 Uhr Badeschiff 1., Donaukanallände, zw. Schwedenplatz und Urania

Samstag 27.07.2013 18:30 - 21:30 Uhr Volxkino 17., Dornerplatz Sonntag 28.07.2013 09:00 - 16:00 Uhr Strandbad Alte Donau 22., Arbeiterstrandbadstraße 91

Donnerstag 01.08.2013 18:00 - 21:00 Uhr Strandbar Herrmann 3., bei Radetzkybrücke

Freitag 02.08.2013 18:30 - 21:30 Uhr Volxkino 17., Dornerplatz Samstag 03.08.2013 09:00 - 16:00 Uhr Hietzinger Bad 13., Atzgersdorfer Straße 14

Sonntag 04.08.2013 09:00 - 16:00 Uhr Donaustädter Bad 22., Portnergasse 38

Mittwoch 07.08.2013 18:00 - 21:00 Uhr Film Festival 1., Rathausplatz Donnerstag 08.08.2013 18:00 - 21:00 Uhr Summerstage 9., U4 Station Roßauer Lände

Samstag 10.08.2013 09:00 - 16:00 Uhr Theresienbad 12., Hufelandgasse 3

Sonntag 11.08.2013 09:00 - 16:00 Uhr Strandbad Gänsehäufel 22., Moissigasse 21

Donnerstag 15.08.2013 17:00 - 20:00 Uhr Badeschiff 1., Donaukanallände, zw. Schwedenplatz u. Urania

Freitag 16.08.2013 18:30 - 21:30 Uhr Volxkino 2., Karmeliterplatz Samstag 17.08.2013 09:00 - 16:00 Uhr Simmeringerbad 11., Florian-Hedorfer-Straße 5

Sonntag 18.08.2013 09:00 - 16:00 Uhr Strandbad Alte Donau 22., Arbeiterstrandbadstraße 21

Mittwoch 21.08.2013 18:00 - 21:00 Uhr Strandbar Herrmann 3., bei Radetzkybrücke

Donnerstag 22.08.2013 18:30 - 21:30 Uhr Volxkino 2., Karmelitermarkt Samstag 24.08.2013 09:00 - 16:00 Uhr Strandbad Gänsehäufel 22., Moissigasse 21

Sonntag 25.08.2013 09:00 - 16:00 Uhr Strandbad Gänsehäufel 22., Moissigasse 21

Mittwoch 28.08.2013 18:00 - 21:00 Uhr Film Festival 1., Rathausplatz

