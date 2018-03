"Umschuldungsexperte" haftet für Fehlberatung bei Fremdwährungskredit

Keine Aufklärung über Gefahren des Finanzierungskonzeptes - Haftung für Schaden bei Laufzeitende

Wien (OTS/VKI) - Der Verein für Konsumenteninformation (VKI) führt -im Auftrag des Konsumentenschutzministeriums - eine Reihe von Musterprozessen um Fehlberatungen von Konsumenten im Zusammenhang mit Fremdwährungskrediten. Das Handelsgericht Wien gab nun einer dieser Klagen gegen einen Vermittler statt und verurteilte diesen zum weitgehenden Ersatz von Schäden, die zum Ende der Laufzeit des endfälligen Kredites den Konsumenten treffen würden.

Ein Ehepaar mit einem laufenden Euro-Abstattungskredit wurde im Jahr 2005 auf Grund eines Inserates auf den "Umschuldungsexperten" Norbert Brandner, einen Vermögensberater, aufmerksam. Der Vermögensberater machte einen Finanzierungsvorschlag, mit dem nicht nur der offene Altkredit im Ausmaß von rund 30.000 Euro umgeschuldet, sondern gleichzeitig auch für die Pension vorgesorgt werden sollte.

Dazu sollte ein endfälliger Fremdwährungskredit in Schweizer Franken über den Gegenwert von 158.000 Euro aufgenommen werden. Vom Kreditbetrag wurden 116.000 Euro in eine fondsgebundene Lebensversicherung einbezahlt. Am Ende der Kreditlaufzeit sollten bei 7 Prozent Performanceentwicklung 422.000 Euro und bei 11 Prozent 1,3 Millionen Euro als Auszahlungsbetrag herauskommen.

Über die Risiken eines Fremdwährungskredites wurde nicht aufgeklärt, vielmehr wurde der Kredit unter Hinweis auf die angeblich sehr stabile Währung des Schweizer Franken als "sehr sicher" dargestellt. Der Tilgungsträger hatte einen hundertprozentigen Aktienanteil, wurde vom Vermögensberater aber als sehr breit gefächertes und daher relativ sicheres Produkt bezeichnet. Über das Risiko des Tilgungsträgers wurde auch nicht aufgeklärt.

Das HG Wien hat nunmehr den Vermittler bzw. dessen Nachfolgefirma weitgehend für alle Schäden zum Laufzeitende der waghalsigen Konstruktion für haftbar erklärt. Es sah den Ersatzanspruch nicht als verjährt an, weil der Vermittler die Konsumenten immer wieder beschwichtigt hatte. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

"Exzessive Kreditaufnahmen in einer Fremdwährung zur Finanzierung von Pensions-absicherungen sind ein in unseren Beratungen immer wiederkehrender Fall. Diese Konzepte wurden Anfang der 2000er-Jahre als ,sicher' verkauft, ohne die Kunden auf die extremen Risiken in diesen Konzepten hinzuweisen", sagt Mag. Thomas Hirmke, zuständiger Jurist im VKI. "Die Kunden stehen daher heute oft vor einem wachsenden Schuldenberg. Wer das erkennt, muss allerdings rasch aktiv werden, da sonst auch die Verjährung seiner Ersatzansprüche drohen könnte."

Der VKI prüft solche Beratungsfehler von Vermittlern und Banken und unterstützt Geschädigte bei der Durchsetzung ihrer Schadenersatzansprüche.

Das Urteil ist kostenlos auf www.verbraucherrecht.at abrufbar.

Rückfragen & Kontakt:

Verein für Konsumenteninformation

Mag. Thomas Hirmke, Jurist im Bereich Recht

Tel.: 01 / 58877 - 320