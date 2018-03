Siewert & Kau schließt Geschäftsjahr mit zweistelligem Umsatzplus ab

Bergheim (ots) - Umfangreiche Serviceleistungen, die beispiellose Export-Expertise, hervorragende Kunden- und Lieferantenbeziehungen, der Ausbau der Geschäftsbereiche SMB, Software und Mobile Telekommunikation sowie ein Anstieg der Nachfrage aus dem EU- und Nicht-EU-Ausland: Siewert & Kau blickt voller Zuversicht in das neue Geschäftsjahr. Mit einem Umsatz von rund 450 Millionen Euro im Fiskaljahr 2012/2013 verzeichnet der IT- und Logistik-Spezialist ein Umsatzplus von 12,5 Prozent und übertrifft damit die eigene Bestmarke von 400 Millionen Euro aus dem Vorjahr um 50 Millionen Euro.

Die zunehmende Nachfrage nach Hardware aus dem Bereich SMB führte in den vergangenen Monaten bereits zu einer Einstellungsoffensive und erforderte es, die Anzahl fester Mitarbeiter auf insgesamt 250 Mitarbeiter anzuheben. Zudem verzeichnet das Unternehmen Zuwächse im Export - Siewert & Kau liefert heute bereits in 65 Länder weltweit, Tendenz steigend. Sowohl das Geschäft mit Peripherie als auch der Absatz von Storage-Produkten verlief in den vergangenen Monaten sehr solide und hat einen nennenswerten Anteil am Umsatzplus. Mit dem neuen Geschäftsbereich LED-Leuchtmittel setzt Siewert & Kau darüber hinaus auf Produkte zur nachhaltigen Lichterzeugung.

Trotz rückläufiger Absatzzahlen im Displaymarkt konnte Siewert & Kau sein Geschäft mit Monitoren weiter ausbauen. Hierbei halfen vor allem starke Partner mit innovativen Produkten wie Dell, LG und AOC. Der neue Geschäftsbereich Smartphones erfreut sich ebenfalls erhöhter Nachfrage und reiht sich damit nahtlos in das Geschäft mit mobilen Endgeräten ein. Zudem macht sich der Ausbau der Geschäftseinheit Software bereits positiv bemerkbar. Das im Vergleich zum Vorjahr um 25 Prozent gestiegene Volumen an Warensendungen erfordert den Ausbau der Lagerfläche, um den reibungslosen Ablauf des Tagesgeschäfts sicherzustellen. Siewert & Kau plant aus diesem Grund die Erweiterung der Lagerfläche auf etwa 20.000 Quadratmeter.

