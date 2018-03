WirtschaftsBlatt-Leitartikel: Das Hypo-Drama hat kein Ende - von Günter Fritz

Bei der notverstaatlichten Bank geht das große Aufräumen erst richtig los

Wien (OTS) - Der Rücktritt von Hypo-Alpe-Adria-Boss Gottwald Kranebitter, den dieser gestern angeblich ohne Absprache mit Finanzministerin Maria Fekter verkündete, ist ein weiteres Kapitel im Drama um die notverstaatlichte Bank, das offenbar kein Ende nimmt. Zwar wurde erst am Wochenende der monatelang umstrittene Restrukturierungsplan gerade noch fristgerecht an die EU-Kommission übermittelt; aus dem Schneider ist die Hypo damit aber längst nicht. Im Gegenteil: Jetzt geht das große Aufräumen erst richtig los.

Denn das, was in puncto Abwicklung in den vergangenen dreieinhalb Jahren unter der Führung von CEO Kranebitter passierte, war alles andere als berauschend - und mit ein Grund, warum EU-Wettbewerbskommissar Joaquin Almunia zwischenzeitlich enormen Druck auf die Republik Österreich aufbaute. Ein Druck, der letztlich Kranebitter den Job kostete, wenngleich es seiner Argumentation folgend die schädliche, öffentliche Diskussion um die Bank sowie die EU-Auflagen und Geschäftsbeschränkungen waren. Diese hätten es ihm unmöglich gemacht, seinen Ansprüchen zu folgen und seine Aufgabe weiterzuführen. Wirklich überraschend kam der Rücktritt des Hypo-Chefs aber nicht, immerhin hatte wenige Wochen zuvor bereits sein Aufsichtsratschef Johannes Ditz aus ähnlichen Motiven den Hut genommen. In Finanzkreisen war Kranebitter ohnehin schon seit Längerem für "erledigt" erklärt worden - und zwar wegen mangelnden Erfolgs. Auch wenn die Finanzministerin jetzt den bisherigen Abbau von einem Viertel der Haftungen und des Bilanzvolumens als positiv darstellt, ist klar, dass bei der Hypo vieles viel zu langsam oder äußerst unrund vonstattengegangen ist bzw. noch geht. Das fängt bei der nach wie vor umstrittenen Notverstaatlichung an, setzt sich bei den zahlreichen Gerichtsverfahren fort und geht hin bis zur Bereinigung notleidender Kredite sowie dem Verkauf von Beteiligungen und Banktöchtern.

Vor allem hat man sich lange Zeit zu sehr auf die juristische Aufarbeitung der Vergangenheit konzentriert und dabei vergessen, dass die Hypo eine normale Bank mit normalem Geschäft war, das es zu sanieren und redimensionieren galt. Zu verantworten hat das nicht nur Kranebitter als CEO, sondern insbesondere auch die Politik, die ihn als Nichtbanker in diese Position gehievt und ihm in der Folge die Richtung vorgegeben hat.

