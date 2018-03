BZÖ-Pressedienst: FPÖ-Kärnten Wechselmeldung ist Fehlinformation

Klagenfurt (OTS) - Als Fehlinformation entpuppt sich die heutige FPK-Meldung, wonach das BZÖ in Bad St. Leonhard sich dem Kurs von FPÖ-Kärnten Obmann LR Christian Ragger anschließe. "Wir wurden als BZÖ gewählt und bleiben beim BZÖ. So haben wir es unseren WählerInnen versprochen. So war, ist und bleibt die Devise des BZÖ Bad St. Leonhard. Keiner geht zur FPÖ", stellt der Kärntner BZÖ-Pressedienst für Stadtrat Dohr, Vizebürgermeister Joham und die Gemeinderätinnen Witsche und Lipp-Gressl richtig.

Auch hat gerade das BZÖ Bad St. Leonhard die ehemaligen wilden Abgeordneten Tadler oder Lugar immer kritisiert. Zwei Mandatsträger überlegen einen Rücktritt, ein Wechsel zur FPÖ kommt aber auch für sie nicht in Frage. Lediglich gebe es ab sofort eine Kooperation mit dem einzigen FPÖ-Gemeinderat, um parteiübergreifend für Bad St. Leonhard zu arbeiten.

