LSV Wahlen: Erfolgskurs der Schülerunion ist auch im Westen angekommen

Schülerunion gewinnt BS-Landesschulsprecher sowie vier Mandate im BS-Bereich dazu und hält Landesschulsprecher sowie Mehrheit im BMHS-Bereich

Wien (OTS/OTS) - Heute fand in Vorarlberg die Wahl für die Landesschülervertretung für das Schuljahr 2013/14 statt. Die Schülerunion kandidierte in allen drei Bereichen - AHS, BMHS und BS. Im BS-Bereich gewinnt die Schülerunion den Landesschulsprecher dazu und stellt im nächsten Jahr in diesem Bereich vier von vier Mandaten. Im BMHS Bereich hält die Schülerunion den Landesschulsprecher und die Mehrheit, im AHS-Bereich gewinnt die Schülerunion ein Mandat dazu. ****

Zum Landesschulsprecher im BS-Bereich wurde Michael Dreher gewählt. Dreher ist 23 Jahre alt und besucht die LBS Bregenz. Dreher will sich im nächsten Jahr vor allem für eine bessere Ausbildung der Berufsschullehrer einsetzen: "Vielen Berufsschullehrern mangelt es nicht an fachlichem Wissen, sondern an der Fähigkeit dieses Wissen auch weiter zu geben. Hier wollen wir im nächsten Jahr ansetzen und uns mehr Pädagogik im Rahmen der Berufsschullehrer- Ausbildung einsetzen."

Zum BMHS-Landesschulsprecher wurde Jeremias Hefel gewählt. Hefel ist 17 Jahre alt und besucht die HTL Bregenz. Hefel wird sich im kommenden Jahr besonders im Bereich Demokratie und Mitbestimmung einsetzen: "Wir wollen uns im nächsten Jahr für die verstärkte Einbindung von Schülern in das landesweite Schülerparlament einsetzen und Schülern im Rahmen des Schülerparlaments Rederecht erteilen. Zusätzlich werden wir einen Vorbereitungsworkshop vor der Sitzung veranstalten, um Raum für inhaltliche Diskussionen und die vertiefende Ausarbeitung der Anträge zu geben. Zudem wollen wir uns für die gesetzliche Verankerung des Schülerparlaments einsetzen."

Im AHS-Bereich wird im nächsten Jahr Stefanie Prodinger für die Schülerunion die Interessen der Schüler Vorarlbergs vertreten. Prodinger ist 16 Jahre alt und Schülerin des Borg Lauterbach: "Ich freue mich sehr im nächsten Jahr Teil der LSV sein zu dürfen und werde mich bestmöglich für die Interessen der Schüler Vorarlbergs einsetzen."

"Ich freue mich mit dem gesamten Team, dass sich ein Jahr intensiver Arbeit ausgezahlt hat und wir das Vertrauen der Mehrheit der Schüler Vorarlbergs für uns gewinnen konnten. Die Schülerunion ist seit Jahren eine beständige und konstruktive Kraft in der Vorarlberger Schüler- und Landesschülervertretung", so Landesobmann Leander Fritsche nach der Ergebnisverkündung.

"Die Schülerunion ist ab dem heutigen Tag wieder ganz klar die stärkste Kraft in Vorarlberg. Ich freue mich sehr über diesen Riesenerfolg und wünsche dem Team auch von meiner Seite alles Gute für das nächste Jahr!", bekräftigt Bundesobmann Daniel Perschy.

"Ich freue mich ganz besonders Jeremias Hefel und Michael Dreher von Seiten der Schülerunion in der Bundesschülervertretung begrüßen zu dürfen und bin überzeugt, dass sie die Interessen von Vorarlbergs Schülern bestens vertreten werden", so Bundesschulsprecher Felix Wagner abschließend.

Die Schülerunion ist die größte Interessensvertretungsorganisation für Österreichs Schüler. Über 30000 Mitglieder vernetzen sich, um sich auf Bezirks-, Landes- und Bundesebene für eine Verbesserung der Schule auf Basis der Schülerinteressen einzusetzen. Entsprechende Forderungen bringt die Schülerunion zusätzlich im Rahmen der Bundesschülervertretung (BSV) ein, in der sie in diesem Schuljahr 27 von 29 Mandaten hält.

