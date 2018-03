BZÖ-Fauland: "Österreichische Rechtsprechung schafft einen "Mann zweiter Klasse"

"Jedes Kind muss die gleichen Rechte haben - egal, ob aus erster, zweiter oder dritten Ehe"

Wien (OTS) - "Jedes Kind muss die gleichen Rechte haben - egal, ob aus erster, zweiter oder dritten Ehe. Auch solche Kinder haben nämlich das Recht, versorgt zu werden. Aber auch Männer haben ein Recht auf ein Leben nach einer ersten Ehe", stellte BZÖ-Bündniskoordinator Markus Fauland in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit BZÖ-Chef Josef Bucher fest.

"Es ist inakzeptabel, dass es in Österreich ein System gibt, das für jeden Österreicher ein Existenzminimum definiert, aber der Alimente zahlende Mann ist der einzige, bei dem man noch 25 Prozent unter das Existenzminimum gehen kann", kritisierte Fauland und weiter: "Die österreichische Rechtsprechung schafft einen "Mann zweiter Klasse", dem man noch mehr wegnimmt. Das BZÖ will daher, dass der Vater nach einer Trennung in der Lage sein muss, eine weitere Familie zu gründen und diese auch noch ernähren kann."

"Heutzutage darf es nicht mehr sein, dass wir Frauen in zweiter Beziehung auf jeden Fall dazu verpflichten, arbeiten zu gehen, weil es sich sonst finanziell nicht mehr ausgeht. Deutschland ist schon 2008 "den Weg des 21. Jahrhunderts" gegangen und hat eine komplette Novellierung des Familienrechts vollzogen. Mit der Düsseldorfer Tabelle wird der Unterhalt nach dem Einkommen des Mannes klar definiert. Hier gibt es keine solchen Auswüchse wie in Österreich, dass beispielsweise ein Student eines besserverdienenden Vaters bis zu 1.320 Euro pro Monat Unterhalt bekommt. In Deutschland liegt hingegen der Steigerungsbetrag für den Besserverdiener im Durschnitt um 50 Prozent - das ist ein vernünftiger Ansatz", so Fauland.

"Ebenso gibt es in Deutschland auch eine Mindestgrenze, die über dem Existenzminimum liegt, die der Mann auf jeden Fall behält - derzeit in Deutschland 1.000.- Euro plus 150.- Euro für seine beruflichen Aufwendungen. Alles, was dieser Mann darüber hinaus verdient, kann dann im Rahmen von Unterhaltsleistungen herangezogen werden", sagte Fauland.

"Derzeit ist es so, dass nur die Kinder aus erster Ehe finanzielle Zuwendungen erhalten - das Kind der zweiten oder dritten Beziehung erhält rein gar nichts. Wir wollen daher ein System, "in dem man sagt: Ich habe in der zweiten Ehe ein Kind, somit ist die Alimentierung neu zu berechnen und dieses Kind ist genauso finanziell durchzurechnen und dieses Geld bleibt dann auch in der Familie", stellte Fauland klar und abschließend: "Es ist notwendig, sich endlich einmal dem Familienbild des 21. Jahrhunderts anzupassen -gleiches Recht für alle".

