BZÖ-Bucher: "SP/VP-Familienpolitik entspricht nicht mehr der heutigen Zeit"

Aktuellen Stunde zum Thema "Väter sind kein Bankomat" - Jedes Kind soll gleich viel wert sein - Besserstellungen für jeden Einzelnen erreichen"

Wien (OTS) - "Wir werden in der morgigen Aktuellen Stunde zum Thema "Väter sind kein Bankomat" auf die Ungleichbehandlung zwischen Müttern und Vätern hinweisen. Wir werden uns aber auch im NR-Wahlkampf um die "entrechteten Väter" kümmern", kündigte heute BZÖ-Bündnisobmann Abg. Josef Bucher bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Bündniskoordinator Markus Fauland an. "SPÖ und ÖVP haben eine Familienpolitik gemacht, die der heutigen Zeit nicht mehr gerecht wird", so Bucher weiter.

"Es gibt in Österreich 1,1 Millionen Patchwork-Familien, 17.000 Scheidungen pro Jahr, bei denen 19.000 Kinder betroffen sind. Die BZÖ-Familienpolitik stellt das Kindeswohl in den Mittelpunkt und das Kindeswohl ist auch die Messlatte für familienpolitische Maßnahmen. Am Kindeswohl muss man sich orientieren, wenn man eine gleichberechtigte Familienpolitik machen möchte", stellte Bucher klar.

"Es ist nicht mehr hinnehmbar, dass "Kinder zweiter Klasse" geschaffen werden, denn viele Kinder, die in zweiter Ehe geboren wurden, sind solche Kinder. Das dürfen wir aber nicht hinnehmen, denn auch diese Kinder und Partnerschaften haben eine zweite Chance verdient. Ich will nicht haben, dass es zu einer Väterarmut dabei kommt. Viele Väter wissen oft nicht, wie sie ihr Leben weiter bestreiten sollen und oft haben diese auch kein Besuchsrecht. Die Kinder müssen aber einen Anspruch auf ihre Eltern haben. Die gemeinsame Obsorge muss angesteuert werden, denn Kinder brauchen für eine gedeihliche Entwicklung beide Elternteile - das muss der Regelfall werden", betonte Bucher.

"Es ist daher notwendig, dass die Väter auch finanziell weiter existieren können. Es gibt genug Väter, die sich finanziell nicht mehr über Wasser halten können. Die Existenzuntergrenze muss daher für geschiedene Väter angehoben werden. Wir wollen, dass die Unterhaltsleistungen, die ein Vater gegenüber einem Kind zu leisten hat, nur bis maximal des Einkommens gehen darf. Beim Kindesunterhalt wollen wir keinen Regelbedarf-Prozentsatz haben, sondern eine Tabelle haben, wie in Deutschland. Die Düsseldorfer Tabelle regelt klar, wie viel das jeweilige Kind Unterhaltsanspruch hat", erklärte Bucher.

Entscheidend sei aber bei der Berechnung der Unterhaltsleistungen, dass der Vater nicht unter eine Existenzgrenze rutscht, sondern tatsächlich mit dem Einkommen leben und auch eine zweite Familie erhalten kann. "Es muss gewährleistet werden, wenn ein Vater in einer zweiten Familie lebt und Kinder in dieser hat, dass diese Kinder in der Unterhaltsfestlegung berücksichtigt werden. Bisher war dies nicht vorgesehen. Aus diesem Grund sprechen wir auch von "Kindern zweiter Klasse", stellte Bucher fest und weiter: "Jedes Kind soll gleich viel wert sein. Das ist die zentrale Aussage unserer Familienpolitik".

"Selbst, wenn Väter nicht zahlen können, soll jedes Kind auf einen Regelbedarf Anspruch haben. Der Staat soll in jedem Fall eine Unterhaltsbevorschussung machen, sodass die Mutter nicht auf das Eintreffen der Unterhaltszahlungen warten muss. Der Staat soll in jedem Fall in den Vordergrund treten. Das betrifft in Österreich pro Jahr 1000 Kinder. Der Unterhaltsvorschuss soll auch so berechnet werden, dass alle Sozialleistungen miteinbezogen werden, damit es zu keinen Doppelgleisigkeiten kommen kann", erklärte Bucher.

Ebenso sollten aber auch die Unterhaltsleistungen des Vaters zu 50 Prozent steuerlich absetzbar sein. Zum Ehegattenunterhalt meinte Bucher: "In Deutschland besteht diese Ehegattenunterhaltspflicht für drei Jahre. In Österreich soll der Regelfall in etwa 30 Monate sein. Das ist in jedem Fall angemessen, da auch der Staat nur für 30 Monate das Kindergeld ausbezahlt", so Bucher.

"Das ist nun ein Gesamtpaket, das darauf abzielt, Besserstellungen für jeden Einzelnen zu erreichen - für das Kind, ebenso für die Mutter, aber auch eine Besserstellung für den Vater", schloss Bucher.

Rückfragen & Kontakt:

Pressereferat Parlamentsklub des BZÖ