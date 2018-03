Pirker: Pickerlüberprüfung bleibt in Kfz-Werkstätten

EU-Parlament stimmt gegen "Prüfstellenzentralismus"

Brüssel, 2. Juli 2013 (OTS) "Die Pickerlüberprüfung bleibt in Österreich auch weiterhin in Kfz-Werkstätten. Das EU-Parlament ist meinem Vorschlag gefolgt und hat gegen den geplanten Prüfstellenzentralismus gestimmt", so Hubert Pirker, Verkehrssprecher der ÖVP im Europäischen Parlament, zur heutigen Abstimmung über die regelmäßige Überprüfung von Fahrzeugen in der EU. "Für Kunden bedeutet das österreichische System Einfachheit und Effizienz, weil Überprüfung und Reparatur in Einem durchgeführt werden können. Für Kfz-Werkstätten ist es ein bedeutender Wirtschaftsfaktor. Es gibt etwa 5000 Begutachtungsstellen in Österreich mit durchschnittlich sieben Mitarbeitern. Eine völlige Trennung von Kfz-Werkstätte und Begutachtungsstelle würde vor allem in ländlichen Gebieten die Existenzen vieler kleiner Betriebe bedrohen", erklärt Pirker. ****

Die EU-Kommission geht davon aus, dass im EU-Durchschnitt sechs Prozent aller Unfälle auf technische Fehler am Fahrzeug zurückgehen. In Österreich liegt dieser Wert unter zwei Prozent. Ziel der EU ist es, bis zum Jahr 2020 die Zahl der Verkehrstoten in der EU zu halbieren. "Österreich ist bei der Prüfhäufigkeit und dem technischen Zustand in allen Fahrzeugklassen 'Musterschüler'. Unser System hat sich nachweislich seit über 30 Jahren bewährt. Das neue Gesetz forciert nun, dass andere EU-Mitgliedstaaten bei ihren Standards aufholen. Deren Systeme müssen verbessert werden, nicht das bewährte System in Österreich", betont der ÖVP-Abgeordnete.

