Stronach/Lugar: Gewerkschaften haben 3.300 dayli-Arbeitsplätze am Gewissen

Sozialminister Hundstorfer steht mit seinen Versuchen, die Arbeitslosenquote zu drücken, bereits mit dem Rücken zur Wand

Wien (OTS) - "Die Gewerkschaften mit ihrer Macht und Einstellung, alles zu verhindern, haben die 3.300 dayli-Arbeitsplätze am Gewissen. Erst ruinieren die Gewerkschaften ein Unternehmen und dann, erst dann, haben sie Tipps für die ehemaligen Arbeitnehmer parat", kritisiert Team Stronach Klubobmann Robert Lugar. "Jede zukunftsträchtige Idee, die auch Arbeitsplätze schafft und die heimische Wirtschaft stärkt, wird rigoros abgewürgt, wenn sie Foglar und Co. nicht in den Kram passt", so Lugar.

"Erst die Alpine-Pleite, die tausenden Bauarbeitern den Job kostet, und dann die drohende dayli-Insolvenz - Sozialminister Hundstorfer steht mit seinen Versuchen, die Arbeitslosenquote zu drücken, bereits mit dem Rücken zur Wand", erklärt Lugar. Gerade in diesen wirtschaftlich schweren Zeiten "ist der Kampf für jeden Arbeitsplatz entscheidend. Das muss auch endlich den Gewerkschaften einleuchten, die Jobs vernichten, statt neue zuzulassen. Nur wenn die Menschen Arbeit haben, wenn es ihnen gut geht, können sie sich die freiwillige Zwangsmitgliedschaft bei der Gewerkschaft leisten", so Lugar.

