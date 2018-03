Hypo: BZÖ-Bucher: Misstrauensantrag gegen Maria Fekter und Antrag auf U-Ausschuss!

Nur Fekter macht aus der Hypo ein Fass ohne Boden

Wien (OTS) - BZÖ-Chef Klubobmann Josef Bucher kündigte heute in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Bündniskoordinator Markus Fauland an, bei der morgen beginnenden Plenarsitzung des Nationalrates sowohl einen Misstrauensantrag gegen ÖVP-Finanzministerin Maria Fekter, wie auch einen neuerlichen Antrag auf Einsetzung eines parlamentarischen Untersuchungsausschusses zur Hypo-Notverstaatlichung zu stellen. "Nur Maria Fekter und ihre Weigerung wie bei der Kommunalkredit eine Bad Bank zu errichten, machen aus der Hypo ein Fass ohne Boden. Fekter hat mit ihren zerstörerischen Aussagen der letzten Zeit, nicht nur Investoren, sondern auch Aufsichtsrat Ditz und Bankchef Kranebitter vertrieben". Wörtlich schreibe Kranebitter in einem offenen Brief an die Mitarbeiter der Bank: "Die öffentliche Diskussion von Schließungsszenarien und undifferenzierten Kostenspekulationen hat massiven Schaden verursacht und leider in wenigen Wochen große Teile der Sanierungsarbeit der vergangenen drei Jahre beschädigt. Damit wurde auch die wirtschaftliche Situation gesunder Bankteile in Mitleidenschaft gezogen." " Mit Fekter geht die Hypo und damit unzählige Arbeitsplätze den Bach hinunter", so Bucher, der darauf hinweist, dass das BZÖ speziell in Person von Stefan Petzner hier seit Jahren aufzeige und eine Bad Bank gefordert habe. Diese Position sei früher belächelt worden, jetzt frage sich die ganze Republik, warum denn keine Bad Bank geschaffen wurde.

Der BZÖ-Chef fordert völlige Aufklärung über die Vorgänge bei der Notverstaatlichung und danach. Der vom BZÖ beantragte U-Ausschuss solle permanent über den Sommer tagen und schnellstmöglich Ergebnisse liefern. "In Deutschland hatte gibt es vor den Wahlen den Drohnen-Untersuchungsausschuss, in Österreich blockieren SPÖ und vor allem die ÖVP. Was haben SPÖ und ÖVP zu verbergen?", so Bucher, der darauf hinweist, dass allein gegen 12 Personen ermittelt werde und offenbar 200 Millionen Euro für Beraterverträge ausgegeben worden seien.

Zur Finanzministerin meinte Bucher, dass "jetzt Gefahr im Verzug ist. Fekter ist die Bank, das Budget und die gesamte Situation entglitten. Die ÖVP-Finanzministerium fährt die Bank stur gegen die Wand, deshalb ist sie abzulösen und muss zurücktreten. Wir als BZÖ stellen deshalb erneut einen Misstrauensantrag gegen Maria Fekter"

Rückfragen & Kontakt:

Pressereferat Parlamentsklub des BZÖ