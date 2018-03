"Die große Chance"-Juroren sind Peter Rapp, Sido, Karina Sarkissova und Zabine

Wien (OTS) - Dass enorm viel Talent in Österreich schlummert, steht bereits seit den ersten beiden Staffeln des ORF-eins-Erfolgsformats "Die große Chance" fest. Auch heuer haben wieder rund 300 Kandidatinnen und Kandidaten den Sprung in die zweite Castingrunde geschafft. In insgesamt fünf Castingshows müssen sie erstmals die Zuschauer/innen sowie die Juroren Sängerin Zabine, Primaballerina Karina Sarkissova, Rapper Sido, sowie Kultmoderator Peter Rapp überzeugen. Denn nur 20 bekommen ein Ticket für die Live-Shows. Wer den Sprung in die nächste Runde schafft, wer die Jury beeindruckt und welche Talente der Chance auf 100.000 Euro einen Schritt nähergekommen sind, ist in den Castingshows, die ab 13. September auf dem Programm von ORF eins stehen, zu sehen. Durch die Shows führt das neue Moderationsteam Andi Knoll und Alice Tumler. Das Finale der dritten Staffel von "Die große Chance" findet im November 2013 in ORF eins statt.

Wer live im Studio bei "Die große Chance" dabei sein möchte, hat unter tickets.ORF.at die Gelegenheit, Tickets zu erwerben.

