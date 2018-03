FP-Mahdalik: Nächster Mahü-Probelauf, nächster Häkel

Wieder ein Wochenende nach einem Feiertag

Wien (OTS) - Wie bei der ersten "Testphase" für eine verkehrsberuhigte Mariahilfer Straße soll auch der nächste Probelauf am Wochenende nach einem Feiertag (Maria Himmelfahrt am 15. August) -noch dazu in der Ferienzeit - stattfinden, wo sich das Verkehrsaufkommen in sehr, sehr engen Grenzen halten wird. "Diese Terminisierung und die Tatsache, dass wieder nur ein kleiner Teil der tatsächlich angedachten Maßnahmen getestet wird, kommen einer Bürgerverarschung für Fortgeschrittene gleich", kritisiert FPÖ-Verkehrssprecher LAbg. Toni Mahdalik.

Die betroffenen Anrainer in den Bezirken 6 und 7 können sich so natürlich kein Bild darüber machen, welche Verkehrslawine bei Umsetzung aller Autofahrerschikanen etwa an Wochentagen außerhalb der Urlaubszeit auf sie zukommen wird. "Für dieses Täuschungsmanöver auch noch Geld aus dem Fenster zu schmeißen, würde an Amtsmissbrauch grenzen", hält Mahdalik fest. (Schluss)otni

Rückfragen & Kontakt:

FPÖ-Wien

4000/81747