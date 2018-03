Antifluglärmgemeinschaft (AFLG) unterstützt das Attachinger Manifest.

Wien (OTS) - In Attaching, einem kleinen Ort im Erdinger Moos, kämpfen die Menschen verbissen um ihre Heimat. Dort würde eine massive Fluglärmschneise den Ort entzweischneiden und die Häuser unbewohnbar machen, falls die 3. Piste am Münchner Flughafen doch noch gebaut wird. Daher fand am 21. - 23. Juni dort die erste internationale Flughafen-Anrainer Konferenz statt, zu der auch neben den Anrainern von mehreren deutschen Flughäfen, Teilnehmer aus London, Paris, Brüssel, Zürich und aus Wien mit dem Zug (!) angereist kamen. Überall sind die Probleme die gleichen, überall wächst der Widerstand der Bevölkerung gegen die Belastungen des Flugverkehrs. "Nein zur 3. Piste" am Wiener Flughafen Schwechat sagt ja ebenso die AFLG ( www.fluglaerm.at ). Das Attachinger Manifest fordert das Recht auf Gesundheit, Heimat und Schutz des Eigentums und fordert die Pflicht ein, unseren Kindern eine lebenswerte, intakte Welt zu hinterlassen. Daher brauche Europa eine gesellschaftliche Diskussion über den Luftverkehr, denn ungeplant und unkoordiniert würden europaweit Flughäfen auf Kosten der Bevölkerung ausgebaut, ohne dass der wirtschaftliche Nutzen darstellbar sei.

Sechs Forderungen an unsere nationalen Parlamente und das EU-Parlament sind explizit festgehalten: 1. Achtstündiges Nachtflugverbot, 2. Abschaffung der Steuerprivilegien bei Umsatz- und Energiesteuer, 3. Abbau der Subventionen im Luftverkehr, 4. Aktiver Schallschutz vor passivem Schallschutz, 5. kein Kapazitätsausbau des Luftverkehrs, 6. Verlagerung der Kurzstreckenflüge auf die Schiene. Die Gesundheit, ein selbstbestimmtes Leben und eine intakte Umwelt müssten höhere Priorität genießen als wirtschaftliche Interessen.

Rückfragen & Kontakt:

Günther Dieckmann

AFLG Antifluglärmgemeinschaft ( www.fluglaerm.at )

Handy: 0664 214 8 244

mailo:aflg-kassier @ aon.at