Team Stronach eröffnet eigens Salzburger Wahlkampfbüro

Zwei Büros ermöglichen optimale Arbeit in Landesregierung und NR-Wahlkampf

Salzburg (OTS) - Für das Team Stronach beginnt nun auch der Nationalratswahlkampf in Salzburg. Um diesen bestmöglich zu führen, gibt es nun ein eigenes Wahlkampfbüro.

Das Wahlkampfbüro befindet sich in den Räumen des bisherigen Parteilokals in der Franz-Josef-Strasse. Die politische Leitung des Wahlkampfs und die alleinige Verantwortung übernimmt der schon bisher für das Team Frank Stronach im Nationalrat vertretene Erich Tadler mit einem eignen Budget.

Die Landesgeschäftsstelle des Team Frank Stronach in Salzburg bezieht seine neuen Räumlichkeiten in der Fürbergstrasse 42a, 5020 Salzburg. Geleitet wird die Landesgeschäftsstelle nunmehr von Karin Prokop. Der Schwerpunkt dort ist für die junge, erst neun Monate alte Partei, der weitere Ausbau von Strukturen in den Bezirken, die Gewinnung von Mitgliedern sowie die Abhaltung eines Landestages im Spätherbst mit Urwahlen nach demokratischen Regeln.

"Diese beiden Büros - Landesgeschäftsstelle und Wahlkampfbüro -sollen nach dem erst vor kurzem erfolgten Regierungseintritt optimale Arbeit in beiden Bereichen - Landespolitik und Bundespolitik -ermöglichen", erklärt Team Stronach Landesobmann, Landesrat Hans Mayr, dem die Unterstützung des Wahlkampfes von Frank Stronach ein wichtiges Anliegen ist: "Wir werden Frank in seinem Wahlkampf mit dieser Struktur optimal unterstützen können ohne dass die Arbeit in Landtag und Regierung leidet!"

