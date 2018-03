Land Vorarlberg schreibt Mitwelt-und Energiepreis 2013 aus

LR Schwärzler: Vorbildliche Umweltleistungen werden auch 2013 gewürdigt - Bewerbungen bis 18. Oktober möglich

Bregenz (OTS/VLK) - Mit dem Mitwelt- und Energiepreis 2013 möchte die Vorarlberger Landesregierung herausragende Leistungen, Maßnahmen, Projekte und Aktivitäten in den Bereichen Natur, Umwelt, Klimaschutz sowie erneuerbare Energieträger und effiziente Energienutzung würdigen. Bis Freitag, 18. Oktober 2013 nimmt die Abteilung Umweltschutz des Landes die Bewerbungen entgegen.

Umweltlandesrat Erich Schwärzler hofft, dass auch im Jahr 2013 viele herausragende, vorbildliche und partizipative Leistungen, Maßnahmen, Projekte und Aktivitäten eingereicht werden. Besonders wichtig ist es, dass sich viele Menschen und Organisationen engagieren und konkrete Projekte realisieren. Solche Projekte dienen der Energieautonomie, der aktiven Gestaltung und damit der Erhaltung eines hochwertigen Lebensraumes.

Der Mitwelt-und Energiepreis ist mit insgesamt 10.000 Euro dotiert. Bewerben können sich Jugendliche, Erwachsene, Gemeinden, Gruppen, Schulen, Erwachsenenbildungseinrichtungen, Vereine und Betriebe, die in Vorarlberg ansässig sind oder deren Aktivitäten vorwiegend in Vorarlberg wirksam wurden. Die eingereichten Projekte sollen bereits umgesetzt sein oder sich in Umsetzung befinden, nicht länger als zwei Jahre zurückliegen und bereits konkrete Erfolge zeigen.

Die Preise werden Anfang Dezember im Landhaus in Bregenz verliehen. Für nähere Auskünfte: Reinhard Bösch, Abteilung IVe-Umweltschutz, Amt der Vorarlberger Landesregierung, Jahnstraße 13-15, 6900 Bregenz, Telefon 05574/511-24510, E-Mail reinhard.boesch @ vorarlberg.at. Die Ausschreibung ist auch auf der Homepage des Landes unter www.vorarlberg.at/umwelt abrufbar.

