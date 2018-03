OÖNachrichten-Leitartikel: "Jugendliche und Justiz: Eine düstere Bilanz", von Christoph Kotanko

Ausgabe vom 2. Juli 2013

Linz (OTS) - Der Vorfall ist abscheulich: Anfang Mai wurde in der Justizanstalt Wien-Josefstadt ein 14-jähriger Untersuchungshäftling von drei Zellengenossen vergewaltigt. Dem Jugendlichen wird ein bewaffneter Raubversuch vorgeworfen. Dass bei der Inhaftierung Fehler passierten, gibt Justizministerin Beatrix Karl (ÖVP) inzwischen zu. Ihr anfänglicher Versuch, mit markigen Sprüchen durchzukommen ("Strafvollzug ist kein Paradies"), war rasch gescheitert.

Die SPÖ versucht nun, mit dem Thema im Wahlkampf zu punkten. Zentrale Forderung ist die Wiedererrichtung des Jugendgerichtshofs, den die Schüssel-Regierung vor zehn Jahren "aus Spargründen" geschlossen hat. Mit schwarz-blauen Sünden lässt sich immer noch Stimmung machen. Doch die SPÖ blendet die Tatsache aus, dass sie seit mehr als sechs Jahren wieder den Regierungschef stellt. Es wäre genug Zeit gewesen, tatsächliche oder vermeintliche Fehler zu beheben.

Über Fragen der Organisation und Zuständigkeit wird mit viel Wortaufwand gestritten. Der Hauptpunkt geht unter: Die Bilanz der Justiz im Umgang mit Jugendlichen ist düster.

In Österreich werden verurteilte Jugendliche überdurchschnittlich oft wieder straffällig. Ihre Rückfallquote beträgt 62,2 Prozent, jene von Erwachsenen 38,1 Prozent.

Es gibt viele Gründe, warum der Versuch, junge Straftäter von der schiefen Bahn abzubringen, skandalös oft scheitert.

Niemand wird als Spitzbube geboren, doch Herkunft und soziales Milieu spielen eine große Rolle. Bei der Rückkehr in die Normalität nach dem Strafvollzug müssten vorrangig die Familie und gute Freunde helfen; Bindungslosigkeit führt häufig zu Straffälligkeit.

Die staatlichen Institutionen sind ebenfalls gefordert, oft aber personell unterbesetzt. Für die langwierige Resozialisierung fehlen Geld und Geduld.

Wegsperren ohne weitere Zuwendung fördert kriminelle Karrieren. Das ist eine absehbare Katastrophe für alle: für die künftigen Opfer, für den Täter, sein Umfeld und die ganze Gesellschaft.

Manche Zeitgenossen werten solche Befunde als Sozialkitsch. Wer mag, soll spotten; "Gutmenschentum" hat keine Konjunktur.

Doch das systematische Versagen ist in jeder Hinsicht ein folgenschwerer Fehler.

Ja, eine vernünftige Resozialisierung kostet Geld. Doch ungleich teurer ist es, Täter über Jahre im Gefängnis zu halten.

