city-wheel: Gehst Du noch oder rollst Du schon?

Wien (OTS) - city-wheel ist ein elektrisch betriebenes Einrad, das sich durch seine kleine Größe und geringes Gewicht von anderen elektrisch angetriebenen Fortbewegungsmitteln abhebt. Mit Hilfe der elektronischen Gyroskop-Sensoren kann es leicht ausbalanciert und zügig beschleunigt werden. Ein leistungsstarker Akku sorgt für die nötige Power.

Man erlebt ein einzigartiges Schwebegefühl, wenn man auf dem Gehsteig, in der Shopping Mall oder am Fahrradweg unterwegs ist. Auch eine Wiese und ein Waldweg kann mit dem city-wheel befahren werden. Gleichzeitig wird die Feinmotorik trainiert und die Muskulatur gestärkt. Somit steigert man ganz nebenbei seine körperliche Fitness. Frei von belastenden Gedanken kann man auch am Weg zur Arbeit dem Stress einfach davonschweben.

Durch die kompakten Abmessungen und das geringe Gewicht ist man mit dem city-wheel vollkommen flexibel. Es kann ein ständiger Begleiter sein, ob in der U-Bahn, im Auto oder beim Einkaufen. Absperren ist nicht notwendig, denn man hat es einfach immer dabei.

city-wheel: Die ideale Kombination mit den Öffis

Ihr city-wheel findet in allen Öffis Platz. Fahren Sie zügig von U-Bahn, Schnellbahn, Straßenbahn oder Zug zur Arbeit oder nach Hause. Während die KollegInnen noch auf den Anschlussbus warten oder im Stau stehen, rollen Sie schon ins Büro.

Die hohe Reichweite und die schnelle Auflademöglichkeit machen es einfach in der Anwendung. Voll geladen kann man 2 Stunden leise und umweltfreundlich fahren. Nach nur 2 Stunden Aufladung ist es

wieder einsatzbereit. Geeignet ist es für Jugendliche ab 12 Jahren, Erwachsene und Junggebliebene. So wie beim Inline-Skaten wird empfohlen, mit Gelenkschutz und Helm zu fahren. Für Testzwecke können Stützräder montiert werden.

city-wheel: Betreut vom österreichischen Fachhandel

Das city-wheel wird von der Team-1 Technologie GmbH, einem österreichischen Unternehmen, exklusiv vertrieben. Als Schwesterunternehmen eines namhaften elektrotechnischen Betriebes verfügt man über langjähriges Know-How in diesem Bereich. Geprüfte chinesische Qualitätspartner fertigen das Topmodell "Solowheel" unter amerikanischem Patent, als auch das preisgünstigere "IPS-101" unter chinesischem Patent. Ein österreichisches Fachhandelsnetz mit lokalen Vertriebspartnern ist derzeit im Aufbau.

Umfangreiche Tests und Qualitätskontrollen garantieren die europäische Marktreife von der mechanischen Haltbarkeit des Gehäuses bis hin zum elektrischen Langzeitbetrieb.

Jedes Gerät wird vor der Auslieferung auf Herz und Nieren geprüft. Somit ist sichergestellt, dass Ihr Gerät die versprochenen Leistungsdaten erfüllt (Reichweite, Zyklenfestigkeit des Akkus) und allen Anforderungen der Betriebssicherheit (Betrieb am heimischen Stromnetz, Brandschutz) gerecht wird.

Der Kunde verfügt somit über einen qualifizierten Servicepartner in Österreich. Die Team-1 Technologie GmbH garantiert für 12 Monate störungsfreien Betrieb ab Kaufdatum. So ist der österreichische Online- und Fachhandel zuverlässige Bezugsquelle für dieses Produkt.

www.city-wheel.at

