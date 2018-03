Automic: Business-Automation hat einen neuen Namen / UC4 Software gibt sich einen neuen Firmennamen - Zukünftig firmiert der Marktführer für Business-Automation als "Automic Software GmbH"

Wien / Bellevue (Seattle) (ots) - UC4 Software, Anbieter der weltweit umfassendsten Plattform zur Unternehmensautomatisierung (Business Automation), firmiert ab sofort unter dem Namen Automic Software. Mit der neuen Marke will das Unternehmen seine Corporate Identity stärken und sich unmissverständlich am Markt positionieren. Das Motto der neuen Firma: "Let´s automate business".

Für die Kunden ist Automatisierung ein entscheidender Erfolgsfaktor, für Automic eine enorme Wachstumsmöglichkeit in neue Märkte. Die neue Marke soll das internationale Wachstum unterstützen. Seit 25 Jahren automatisiert Automic Unternehmen und ist mittlerweile weltweit vertreten. Ziel ist es, global die Nummer eins im Bereich Automatisierung zu sein.

"Unsere Unternehmenskultur beruht auf dem Grundsatz: Automatisierung ist Fortschritt. Heute verfügt Automic über die leistungsstärkste Automationsplattform weltweit. Ohne Einschränkung", so Jason Liu, CEO von Automic. "Wir sind stolz darauf, einige der größten und komplexesten Unternehmen der Welt zu automatisieren."

Unternehmen stehen heute unter großem Druck. Sie müssen Aufgaben schneller und kosteneffizienter als je zuvor erledigen. Für Organisationen, die auf Legacy-Systemen aufbauen, können bereits simple Aufgaben schwierig durchzuführen und von zahlreichen manuellen Schritten abhängig sein. Das macht es schwierig, Zeit für Innovationen zu finden.

Automic automatisiert täglich Geschäftsprozesse und beseitigt Fehler, es stellt die Einhaltung von Vorschriften und Gesetzen sicher (Compliance) und reduziert zu jeder Zeit Kosten und den Aufwand für Wartungsservices. Unternehmensleiter bekommen dadurch die Freiheit, sich auf Innovation und Kundenservice zu konzentrieren. Weltweit sind die Lösungen von Automic bei über 2.000 Firmen installiert, darunter führende Handels-, Telekom- und Finanzdienstleistungsunternehmen.

"Unternehmen wollen heute ihr Geschäft besser kontrollieren und gleichzeitig ihre Kunden mit marktführenden Lösungen zufrieden stellen. In der sich ständig ändernden digitalen Welt müssen sie dazu beweglich und flexibel sein", kommentiert Stefan Zeitzen, Senior Vice President für Vertrieb und Services für Kontinentaleuropa. "Die meisten Unternehmen werden aber so von ihren alltäglichen Aufgaben vereinnahmt, dass sie die neuesten Innovationen nicht vollständig nutzen können. Automic macht Unternehmen wieder innovationsfähig."

Automic ist die weltweit umfassendste Plattform zur Business-Automation. Wir helfen über 2.500 Unternehmen - vom Start-Up bis zum Weltkonzern - mit ihrem Geschäft zu wachsen. Sie können sich auf Innovationen konzentrieren, weil wir den Stress aus dem Alltag nehmen. Durch die Automatisierung jedes Aspekts ihres Geschäftes beseitigen wir Fehler, gewährleisten Compliance, reduzieren Kosten und den Aufwand für Wartungsservices. Gleichzeitig stellen wir der Unternehmensleitung ein vollständiges Dashboard zur Verfügung. 2012 wurde die 1985 in Österreich gegründete Automic von der Carlyle Group für 270 Mio. US-Dollar an EQT, die führende Private-Equity-Gruppe in Nordeuropa, verkauft.

