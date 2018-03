BZÖ-Wahlkonvent I: Auftakt mit 500 Delegierten "DIE ERSTE WAHL"

Wien (OTS) - Vor mehr als 500 Delegierten ist heute der Wahlkonvent des BZÖ im Wiener Colosseum XXI gestartet. Die Orangen wählen bei einem außerordentlichen Bundeskonvent Parteichef Josef Bucher zum Spitzenkandidaten des Bündnisses für die Nationalratswahl am 29. September dieses Jahres. Bündniskoordinator und Wahlkampfleiter Markus Fauland begrüßte die anwesenden Landesobleute und Abgeordneten des BZÖ und stellte die Beschlussfähigkeit fest. Der stellvertretende Bündnisobmann Herbert Scheibner stellte am Beginn seiner Begrüßungsrede klar: "Es braucht ein starkes BZÖ mit einem starken Josef Bucher. Der Einzug in den Nationalrat ist selbstverständlich".

Als eines der Wahlziele des Bündnisses nannte Scheibner, SPÖ und ÖVP unter die 50 Prozentmarke zu drücken. Gerade für die ÖVP sei nach mehr als einem Vierteljahrhundert die Opposition mehr als empfehlenswert. Auch "vor der Laienspielertruppe des Milliardärs aus Kanada ins Ziel zu kommen," ist für Scheibner ein Ziel. Der stellvertretende BZÖ-Obmann setzte den Schwerpunkt seiner Rede auf das Thema Wirtschaft und Arbeitsplätze. Das BZÖ vertrete nicht wie die ÖVP Banken und Großkonzerne, sondern stehe für den Mittelstand und die hunderttausenden kleinen Unternehmer, um die sich niemand sonst kümmere."Deshalb ist Genug gezahlt so wichtig - mit einer Steuersenkung durch Fair-Tax die Wirtschaft, die Kaufkraft und die Leistungsträger stärken". Österreich brauche dringend Staatsmänner wie es Jörg Haider gewesen sei. Es gehe um Antworten für die Zukunft. Die habe Josef Bucher, genau wie früher Jörg Haider. Das BZÖ werde seine Wahlziele erreichen und "danach dafür sorgen, was unsere Aufgabe ist, nämlich, dass es den Menschen wieder besser geht".

Anschließend zog Josef Bucher unter Standing Ovations ein. Die stellvertretende Bündnisobfrau Ursula Haubner nominierte Josef Bucher zum Spitzenkandidaten des Bündnisses.

Fortsetzung folgt.

