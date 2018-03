BZÖ-Grosz: Faymann-Einstellung wäre endgültig Entlarvung der Politjustiz

Wien (OTS) - Schwere Kritik übt BZÖ-Justizsprecher Gerald Grosz an der medial schon verkündigten Einstellung des Verfahrens gegen SPÖ-Bundeskanzler Werner Faymann in der so genannten Inseratencausa. "Nach Ministerin Schmied stellt die Staatsanwaltschaft offenbar das nächste Verfahren gegen Regierungsmitglieder der SPÖ ein. Hier kommt immer mehr zu Tage, dass in Österreich Politjustiz herrscht. Oppositionelle werden angeklagt, so dünn kann die Suppe gar nicht sein, bei Regierungsmitgliedern herrscht ein Angeklagtenschutzprogramm, speziell vor Wahlen", so Grosz.

