ASFINAG: Mehr Sicherheit und weniger Staus mit Verkehrsfreigabe beider Röhren des Pfändertunnels

Meilenstein für Verkehrssicherheit an A 14 Rheintal Autobahn - ASFINAG investiert 200 Millionen Euro

Bregenz (OTS) - In der Nacht von 3. auf 4. Juli fahren die ersten Fahrzeuge durch beide neuen, modern und sicher ausgestatteten Röhren des Pfändertunnels: Damit ist das wichtigste ASFINAG-Projekt der letzten Jahre in Vorarlberg nach knapp sechs Jahren Bauzeit fertig gestellt: "Dies ist ein wichtiger Schritt für mehr Verkehrssicherheit in Vorarlberg. 200 Millionen Euro für die Verbesserung des Pfändertunnels sind gut angelegtes Geld - bei der Sicherheit der Verkehrsteilnehmer machen wir keine Abstriche", erklärt Verkehrsministerin Doris Bures, die heute Sonntag zusammen mit Landeshauptmann Markus Wallner und ASFINAG-Vorstand Alois Schedl die offizielle Verkehrsfreigabe beider Röhren vornahm. Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner sprach von einer nachhaltigen Investition in den Lebensraum und einem wichtigen Lückenschluss für Vorarlberg. "Mit den kilometerlangen Staus an beiden Enden des Pfändertunnels müsste jetzt endlich Schluss sein", sagte Wallner. "Der Bau zweiter Tunnelröhren ist wesentlicher Inhalt unseres Tunnelsicherheitsprogrammes. Eine neue Überwachungszentrale in Hohenems, die Sanierung der alten Röhre und der Bau der zweiten Röhre sowie der Einsatz moderner Innovationen sind entscheidende Faktoren, die Sicherheit im Pfändertunnel auf einen neuen Level zu heben", unterstreicht ASFINAG-Vorstand Alois Schedl.

Mehr Verkehrssicherheit und die deutliche Reduktion von täglichen Staus - die Verkehrsfreigabe des Pfändertunnels ist in vielerlei Hinsicht zukunftsweisend. Moderne Sicherheitstechnologie, zwei nach neuesten Sicherheitsrichtlinien ausgestattete Röhren und technische Innovationen machen die Fahrt durch den Pfändertunnel für täglich 30.000 Fahrzeuglenker in Zukunft noch sicherer. Die seit 32 Jahren in Betrieb stehende alte Pfändertunnelröhre ist in die Jahre gekommen und war dem Verkehrsaufkommen nicht mehr gewachsen. Zwei Röhren bedeuten mehr Sicherheit und freie Fahrt auf der A 14 Rheintal Autobahn.

Investition in die Sicherheit der Autofahrer und weniger Staus

"Tunnelunfälle sind meist schwere Unfälle. Die ASFINAG investiert daher bis 2018 in Summe 1,5 Milliarden Euro und macht so mehr als 80 Tunnel in ganz Österreich noch sicherer. Durch das aktuelle Konjunkturpaket werden viele der bereits geplanten Maßnahmen jetzt noch schneller umgesetzt. Das bringt auch einen ganz wichtigen Impuls für mehr Beschäftigung", sagt Verkehrsministerin Bures. Seit Jahren ist der Pfändertunnel "Stammgast" in den Staumeldungen der Verkehrsradios. Das soll ab jetzt der Vergangenheit angehören.

28 Millionen Euro investierte die ASFINAG in die Sanierung der alten Röhre, die in der kurzen einjährigen Bauzeit abgeschlossen werden konnte. Die Tunnelanlage erfüllt höchste Ansprüche der Verkehrssicherheit: 94 Notrufnischen, 108 Feuerlöschnischen, 15 Querverbindungen als mögliche Fluchtwege oder Zufahrt für Einsatzkräfte.

Mobiles Überleitsystem verspricht rasche Reaktion bei längeren Sperren einer Röhre

Längere Sperren von Tunnelröhren nach Unfällen oder Vorfällen bedeuten Verkehrsüberlastung auf Autobahn und Stadtgebiet. Mit dem mobilen Überleitsystem leitet die ASFINAG bei Bedarf den Verkehr in die andere Röhre - Autofahrer bleiben somit auf der Autobahn. Die halbautomatische Vorrichtung kann in kurzer Zeit aktiviert werden und leitet Autofahrer im Gegenverkehr durch die jeweils freie Röhre. Sicherheitsvorkehrungen wie Signalisierung und polizeiliche Aufsicht erhöhen die Sicherheit für diese Zeit trotz des Gegenverkehrs. "Eine Umleitung über das Stadtgebiet von Bregenz wird bei längeren Sperren somit verhindert", erklärt Schedl.

Geschichte voller Innovationen bei den Arbeiten im Pfändertunnel

Erstmals in Österreich kam im Pfändertunnel eine Tunnelbohrmaschine zur Errichtung eines Autobahntunnels zum Einsatz. Die 210 Meter lange Maschine förderte 1,8 Millionen Tonnen Ausbruchmaterial zu Tage und konnte ihren Einsatz am 04. November 2009 erfolgreich abschließen. Die moderne LED-Beleuchtung im Tunnel sorgt mit 1.100 Leuchten für klare Sicht und Helligkeit - das Sicherheitsgefühl für Autolenker wird erhöht. In der neu errichteten Überwachungszentrale in Hohenems haben geschulte Mitarbeiter 24 Stunden an sieben Tagen der Woche ein Auge auf das Verkehrsgeschehen im Tunnel. Vier Millionen Euro investierte die ASFING in die Tunnelüberwachungszentrale. Daten aus über 650 Kilometer an Kabel, Sensoren und 200 Videokameras werden zentral gesammelt und überwacht.

Eckdaten Errichtung zweite Röhre und Sanierung Pfändertunnel:

Gesamtlänge neue Röhre 6.586 m Gesamtlänge Bestandsröhre 6.718 m Vortrieb Maschinenvortrieb: 6.585,9 m; Galerie: 158,5 m; Ausbruchmenge: ca. 790.000 m3 Verkehrszahlen: ca. 30.000 Kfz/24h Querschläge (Fluchtwegmöglichkeiten): Abstände: ca. 394 - 448 m (Fluchtwegmöglichkeit) - Acht begehbare Querschläge - Sieben mit Einsatzfahrzeugen befahrbare Querschläge Anzahl Notrufnischen in beiden Röhren: 94 Anzahl Feuerlöschnischen in beiden Röhren: 108 Gesamtkosten: 200 Mio. Euro Baubeginn: Oktober 2007 Verkehrsfreigabe zweite neue Röhre 25. Juni 2012 Anschließend Generalerneuerung Bestandsröhre Gesamtverkehrsfreigabe 03./04 Juli 2013

Rückfragen & Kontakt:

Alexander Holzedl

Pressesprecher

ASFINAG

Mobil +43 (0)664 60108-18933

alexander.holzedl @ asfinag.at

www.asfinag.at