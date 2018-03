Dadak: Sieg der Vernunft auf der Meidlinger Hauptstrasse - Fahrverbot für Radfahrer wird endlich auch kenntlich gemacht!

Langjährige FPÖ-Forderung endlich umgesetzt!

Wien, 30-06-2013 (OTS/FPD) - Als Sieg der Vernunft bezeichnete heute LAbg. GR Michael Dadak dass das Fahrverbot für Radfahrer auf der Meidlinger Hauptstrasse südlich der Reschgasse endlich auch kenntlich gemacht werde. Damit wird eine langjährige FPÖ-Forderungen umgesetzt. Dieses Fahrverbot ist ein Signal dafür, daß der lautstark postulierte gegenseitige Respekt der Verkehrsteilnehmer auch für die "Radler" zu gelten habe, die ja in den vergangenen Jahren durch ihre lautstarke Lobby in der Landesregierung bei nahezu allen Verkehrsprojekten ausnehmend stark bevorzugt worden sind. Besonders erfreulich sei die Tatsache, daß es die Fraktion der Meidlinger SPÖ sei, die jetzt einen diesbezüglichen Antrag gestellt habe. Dies lasse für die Zukunft hoffen, so LAbg. Michael Dadak.

Es bleibe zu hoffen, daß diese Maßnahme keine "Eintagsfliege" bleibe und sich die SPÖ endlich darauf besinne, daß es auch noch andere Verkehrsteilnehmer gebe, die ebenfalls die Unterstützung der politisch Verantwortlichen benötige. In diesem Falle sind es die Fußgänger, die in den vergangenen Jahren durch rücksichtslose Radfahrer häufig in Gefahr gebracht wurden. Jetzt gelte es dieses Fahrverbot auch entsprechend zu kontrollieren und gegebenenfalls auch zu exekutieren.

Weniger erfreulich ist jedoch die Uneinsichtigkeit der SPÖ, den unteren Teil der Meidliger Hauptstrasse, in dem das Radfahren von Rot-Grün ja erlaubt wurde, nicht endlich den Fußgängern zurückzugeben und auch dort die Radfahrer zu verbannen. Wir werden uns auf jeden Fall weiterhin dafür einsetzen, dass sich die Fußgänger auch in diesem Teil der Meidlinger Hauptstraße wieder sicher fühlen können, so Dadak abschließend. (Schluss)

