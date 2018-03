Thermische Sanierung: Mitterlehner und Berlakovich starten Sonderaktion für Konjunktur und Hochwasser-Betroffene

Konjunkturbonus wird verlängert und um Unterstützung für Hochwasser-Betroffene erweitert - Erfreulicher Ansturm auf Fördergelder der Sanierungsoffensive 2013

Wien (OTS/BMWFJ/BMLFUW) - Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner und Umweltminister Niki Berlakovich haben die Förderkriterien für die Sanierungsoffensive 2013 neu ausgerichtet und starten eine gemeinsame Sonderaktion für Konjunktur und Hochwasser-Betroffene. "Jede thermische Sanierung schafft einen nachhaltigen Mehrwert: Wir wollen durch zusätzliche Aufträge für Bauwirtschaft und Handwerker Wachstum und Beschäftigung sichern und gleichzeitig den Hochwasser-Betroffenen unbürokratisch helfen. Daher verlängern wir den Konjunkturbonus für alle Antragssteller bis zum 30. September und schaffen zusätzliche Erleichterungen für die von der Katastrophe betroffenen Haushalte und Unternehmen", erklären Mitterlehner und Berlakovich. Auf Basis einer WIFO-Schätzung ist allein durch diese Sonderaktion ein konjunktureller Anreiz für Investitionen in der Höhe von rund 160 Millionen Euro gegeben und werden bis zu 2.500 Arbeitsplätze erhalten bzw. gesichert.

Mitterlehner betont, dass die gesamte Förderaktion aufgrund des Konjunkturbonus und einer unbürokratischeren Abwicklung deutlich besser angenommen werde als im Vorjahr. "Bisher wurden allein im privaten Bereich fast 12.000 Projekte mit einem Förderbarwert von 60,2 Millionen Euro beantragt. Damit werden voraussichtlich Investitionen von rund 440 Millionen Euro ausgelöst", so Mitterlehner. "Jeder investierte Euro hilft beim Energiesparen, reduziert den CO2-Ausstoß und schafft durch zusätzliche Aufträge ein höheres Wirtschaftswachstum und mehr Arbeitsplätze", wirbt Mitterlehner für weitere Einreichungen. Auch Berlakovich verweist auf den Mehrwert einer thermischen Sanierung, der jetzt um die wichtige Hilfe für die Hochwasser-Betroffenen ergänzt werde. "Die Pegelstände sind zurückgegangen, aber die Folgen des Hochwassers noch nicht beseitigt. Daher wollen wir den betroffenen Haushalten und Betrieben helfen, ihre Häuser nach den Schäden des Hochwassers wieder zu sanieren", so Berlakovich.

Hochwasserhilfe für Private

Für die Hochwasser-Betroffenen gilt der regulär bis 30. September verlängerte Konjunkturbonus (bis zu 2.000 Euro) sogar bis zum Jahresende 2013. Mit einem weiteren Bonus von 1.000 Euro wird ihnen die Umsetzung ihrer Sanierungsprojekte zusätzlich erleichtert. Es gibt für sie zudem die neue Möglichkeit, Zwischenauszahlungen in Anspruch zu nehmen. Auch Zusatzkosten, die durch Hochwasserschäden entstanden sind, können gefördert werden. So gibt es für Geschädigte neue Förderangebote zur Dämmung der untersten Geschoßdecke (bis zu 4.000 Euro) und werden Zusatzkosten für Trockenlegung und Entfeuchtung anerkannt.

Darüber hinaus werden Investitionen in Wärmeerzeugungssysteme (Holzheizung, Fernwärmeanschluss, Wärmepumpe, Solaranlage) unabhängig von der thermischen Qualität des Gebäudes anerkannt. Die bisherige Bedingung einer gleichzeitigen thermischen Sanierung bzw. der Nachweis des guten thermischen Standards des Gebäudes durch einen Energieausweis entfällt. Die Höhe dieser Förderung beträgt bis zu 3.000 Euro, jedoch maximal 30 Prozent der förderungsfähigen Kosten.

Hochwasserhilfe für Betriebe

Ähnlich dem Bonus für den Privaten Bereich erhalten Unternehmen, die vom Hochwasser betroffen sind und thermische Sanierungsmaßnahmen durchführen wollen, einen 10-Prozent-Zuschlag auf den bisher geltenden Förderungssatz und können auch Zusatzkosten wie z.B. für Trockenlegung bzw. Entfeuchtung bestehender Bausubstanz geltend machen. Weiters entfällt eine bisher in der betrieblichen Sanierungsoffensive geltende Förderobergrenze. Erheblich erleichtert wird auch die Förderung für Heizungssysteme und Energiesparmaßnahmen nach Hochwasserschäden. Investitionen in Heizungssysteme auf Basis erneuerbarer Energie, Wärmerückgewinnungsanlagen, LED-Beleuchtung etc. können nun einzeln gefördert werden, auch ohne gleichzeitiger Sanierung bzw. Nachweis der guten thermischen Qualität des Gebäudes.

Alle Förderkriterien zur gemeinsamen Initiative von Wirtschaftsministerium und Umweltministerium finden sich auf http://www.sanierung2013.at/ bzw. bei der KPC-Kommunalkredit Public Consulting (www.publicconsulting.at).

