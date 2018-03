ORF-III-Dokumontag über die Stringtheorie: Was Einstein noch nicht wusste

Wien (OTS) - Am Montag, dem 1. Juli 2013, präsentiert ORF III einen Abend rund um die modernsten Erkenntnisse der Physik. Die dreiteilige Reihe "Was Einstein noch nicht wusste" behandelt die sogenannte Stringtheorie und basiert auf dem Weltbestseller "Das elegante Universum" des amerikanischen Physikers Brian Greene, der nun in dieser Serie seine Suche nach der "Theorie von Allem", der Weltformel, vorstellt. Komplexe naturwissenschaftliche Theorien werden am ORF-III-Dokumontag verständlich und anschaulich erklärt.

Der erste Teil, "Einsteins Traum", um 20.15 Uhr ist eine Einführung in die Stringtheorie. Die allgemeine Relativitätstheorie ist hervorragend für die Erklärung der großen Erscheinungen im Kosmos wie Sterne und Galaxien, doch die kleinen wie Atome und Elementarteilchen folgen völlig anderen Gesetzen: denen der so genannten Quantenmechanik. Albert Einstein, der Begründer der Relativitätstheorie, scheiterte in seinem Versuch, beide Lehren in einer allumfassenden Theorie zur Darstellung sämtlicher Kräfte und Gesetze der Natur zu vereinigen. Nun ist die Stringtheorie die Anwärterin für die letzte große Theorie, mit deren Hilfe alle Kräfte beschrieben werden könnten.

Der zweite Teil, "Das vibrierende Universum" um 21.05 Uhr verfolgt die Entstehung des Universums bis zum Urknall zurück und erklärt die Stringtheorie, nach der die kleinsten Objekte im Universum keine Punkte, sondern schwingende Energiestränge sind. Brian Greene beschreibt die abenteuerliche Entwicklung hin zu den ersten Ideen von messtechnisch nicht nachweisbaren Energiesträngen, aus denen Quarks, Elektronen, Photonen und andere Elementarteilchen entstehen.

Der dritte Teil, "Willkommen in der 11. Dimension", um 21.55 Uhr taucht noch tiefer in die Materie ein und erklärt im Detail, wie sich Wissenschafter die Stringtheorie vorstellen. Sie geht von insgesamt elf Dimensionen aus und macht so auch Paralleluniversen denkbar. Was bisher als Science-Fiction galt, ist plötzlich denkbar geworden.

Im Anschluss daran zeigt die Dokumentation "Einstein. Genie und Rebell" um 22.40 Uhr den privaten Albert Einstein, den man in der Öffentlichkeit nicht so gut kennt - einen Mann, der als Jude in Deutschland geboren wurde und 1933 in eine andere Welt aufbrach; einen vielseitig interessierten Bürger, der sich neben der Physik auch mit Politik, Krieg und Frieden beschäftigte und dadurch die Weltgeschichte veränderte; und einen Liebhaber der Philosophie, der Künste und der Frauen.

Um 23.25 Uhr ist Quantenphysiker Anton Zeilinger bei den Wiener Vorlesungen zu Gast. Thema: "Neugierdefeld Wissenschaft - Die Erkundung der Welt". Kann man Lichtteile ins All teleportieren? Das klingt eher wie "Star Trek", doch Anton Zeilinger forscht genau daran. Zudem tritt er mit 1. Juli das Amt des Präsidenten der Österreichischen Akademie der Wissenschaften an. Im Gespräch mit Hubert Christian Ehalt spricht "Mr. Beam" über sein neues Aufgabenfeld sowie die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Natur- und Kulturwissenschaften.

