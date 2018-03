AVISO: NEOS Pressekonferenz zum Unabhängigkeitstag am 4. Juli

Präsentation Next Steps Wahlkampfstrategie

Wien (OTS) - Nach einer erfolgreichen Tour durch alle Bundesländer präsentiert NEOS am 4. Juli aktuelle Aktivitäten, Zahlen, Fakten, erste Einblicke in den weiteren Fahrplan bis zur Nationalratswahl sowie Highlights aus dem Wahlprogramm: 9 1/2 Punkte für ein freies Österreich. Mit dabei: NEOS Spitzenkandidat Matthias Strolz und NEOS Spitzenkandidatin und LIF Vorsitzende Angelika Mlinar.

Datum: 4.7.2013, um 10:30 Uhr



Ort:

NEOSphäre

Neustiftgasse 73-75, 1070 Wien



