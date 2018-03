ERINNERUNG: Einladung zur Gesamtverkehrsfreigabe Pfändertunnel (A 14 Rheintal Autobahn) sowie zum "Tag des offenen Tunnels"

Lochcau (OTS) - Ein Meilenstein für mehr Verkehrssicherheit ist die Freigabe des Pfändertunnels mit zwei Röhren für den Verkehr am 03./04. Juli 2013. 200 Millionen Euro investierte die ASFINAG in die Sicherheit für täglich 30.000 Verkehrsteilnehmer und zur Reduktion der Staus vor dem Pfändertunnel. Die ASFINAG erlaubt sich zur offiziellen Verkehrsfreigabefeier und zum "Tag des offenen Tunnels" am 30. Juni 2013 einzuladen. Angebot beim "Tag des offenen Tunnels":

Kinderprogramm, Vorarlberger Schmankerlstraße "Pfändertunnelwasser" für Jung und Alt, Live-Musik und natürlich ein Blick in den Pfändertunnel mit Informationen sowie einer Leistungsschau der Einsatzorganisationen und der ASFINAG. Die Medien sind natürlich zu beiden Events herzlich eingeladen.

VERKEHRSFREIGABEFEIER PFÄNDERTUNNEL

Wann: Sonntag, 30. Juni 2013, 11.00 Uhr

Wo: Nordportal Pfändertunnel (A 14 Rheintal Autobahn) Eröffnung durch: Alois Schedl (Vorstand der ASFINAG)

Markus Wallner (Landeshauptmann Vorarlberg)

Doris Bures (Bundesministerin für Verkehr,

Innovation und Technologie)

ERÖFFNUNG "TAG DES OFFENEN TUNNELS" AM SÜDPORTAL PFÄNDERTUNNEL

Wann: Sonntag, 30. Juni 2013, ab 11 Uhr - offizielle Eröffnung durch BM Doris Bures um 12.30 Uhr

Wo: Südportal Pfändertunnel (Knoten Weidach - Kennelbacherstraße)

Wegbeschreibung Verkehrsfreigabefeier Nordportal Pfändertunnel:

Von Süden kommend:

Die Abfahrt Lochau nehmen, links abbiegen auf die L1, etwa 350 Meter Richtung Lochau fahren, dann links abbiegen in die Hofriedenstraße und nach etwa 170 Meter in die erste Straße rechts abbiegen. Geradeaus bis zum Parkplatz fahren. Dem beschilderten Fußweg (etwa 200 Meter) zum Festgelände folgen.

Von Norden kommend:

Die Abfahrt Lochau nehmen, links abbiegen und etwa 250 Meter Richtung Lochau fahren, dann links abbiegen in die Hofriedenstraße und nach etwa 170 Meter in die erste Straße rechts abbiegen.

Geradeaus bis zum Parkplatz fahren. Dem beschilderten Fußweg (etwa 200 Meter) zum Festgelände folgen.

Rückfragen bzw. Anmeldung bitte bei Alexander Holzedl unter +43 (0) 50108-18933 bzw. per Email unter alexander.holzedl @ asfinag.at

