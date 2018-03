Wiener Zeizung: EU-Fraktionschef Swoboda fordert neue institutionelle Struktur der EU-Kommission

Ausgabe vom 29./30. Juni 2013

Wien (OTS) - EU braucht neue Struktur für neue Mitglieder

Wien/Brüssel. Kroatien noch - und dann Erweiterungspause. Zumindest für sechs Jahre.

Diese Ansicht vertritt Hannes Swoboda, einflussreicher Fraktionschef der Sozialdemokraten im EU-Parlament, im Interview mit der "Wiener Zeitung". Denn, so der Europapolitiker: "Die EU muss erst wieder aufnahmefähig gemacht werden." Die Union benötige die kommende Legislaturperiode (2014 bis 2019; Anm.), um sich neu aufzustellen. So sollen künftig die Funktionen von Rats- und Kommissionspräsident, die derzeit von Herman Van Rompuy und Manuel Barroso besetzt werden, in einer Hand zusammengelegt werden. Diesem starken Steuermann sollen zumindest zwei starke Vize-Präsidenten der EU-Kommission zur Seite gestellt werden, die sich um Außenpolitik und - als Ersatz für den Euro-Gruppenchef - die Agenden der gemeinsamen Währungszone kümmern sollten. Bei Bedarf könne dieses Trio noch um zwei weitere Vize-Präsidenten ergänzt werden.

Eine solche Reform könnte mit einer Änderung der EU-Verträge erfolgen, die politisch derzeit ohnehin kaum durchsetzbar wäre. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass die Hierarchisierung in der Kommission lediglich informell erfolgt und jeder Kommissar formal gleichgestellt ist

