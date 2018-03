Glücksspiel: Agierte Fekters Finanz"polizei" rechtsmißbräuchlich? - alle Warnungen der Fachjuristen wurden vom BMF ignoriert

Wien (OTS) - Eine Hilfestellung des einschlägig auffälligen Senates 17 des Verwaltungsgerichtshofes, auf dessen Entscheidungen sich Finanz"polizei"-Lehner und Co. in ihren "Belehrungen" und Argumenten so gerne berufen, ist vom Verfassungsgerichtshof als verfassungswidrig entlarvt worden.

Der Verwaltungsgerichtshof hatte in krasser Abweichung zu früheren Entscheidungen eine Doppelbestrafung nach Verwaltungsstrafrecht und nach Strafgesetzbuch bejaht.

Im § 52 Glücksspielgesetz ist das eindeutig dargestellt: "...tritt insoweit eine allfällige Strafbarkeit nach diesem Bundesgesetz hinter eine allfällige Strafbarkeit nach § 168 Strafgesetzbuch zurück". Das wurde zweckdienlich uminterpretiert.

Mit der missverständlichen Interpretierung des Textes im Glücksspielgesetz richteten einzelne Behörden möglichst großen Schaden an. Der zuständige Ministeralrat im Finanzministerium lobte noch letzte Woche die Doppelbestrafung nach Verwaltungsstrafrecht und Strafgesetzbuch als Strafnormen, welche sich "ergänzen"! Schon sehr lange hatten Fachjuristen aber vor dieser waghalsigen Interpretation immer wieder gewarnt!

Mit der nunmehr klärenden Interpretation durch den Verfassungsgerichtshof werden alle Stellen, von den Verwaltungsstrafbehörden aufwärts, daran erinnert, dass sie stets die verfassungsgesetzlich gewährleisteten Rechte auf Gleichheit aller Staatsbürger zu beachten haben.

Eine verantwortungsbewusste Behörde unter korrekter Führung hat auch das Ignorieren des Art. 4 Abs. 1 des 7. ZPEMRK (7. Zusatzprotokoll der Europäische Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten) zu unterlassen!

