Grüne Landstraße/Lachkovics: Fassadenbegrünung im dritten Bezirk auf Schiene

Die Grünen Landstraße initiierten Studien, die nun zur Umsetzung führen

Wien (OTS) - "Vor mehr als eineinhalb Jahren habe ich drei Studien über mögliche Vertikal- und Fassadenbegrünung in Form von Bachelor-Arbeiten initiiert. Nun geht es an die Umsetzung, natürlich gemeinsam mit der Bevölkerung", freut sich die Grüne stv. Bezirksvorsteherin der Landstraße, Eva Lachkovics. Sie hatte sich über Pilotprojekte im 6. und 7. Bezirk informiert, Ende 2011 die Magistratsabteilung 22 für Umweltschutz kontaktiert und auf deren Vermittlung mit drei BOKU-Studentinnen die Studienbereiche festgelegt.

"Die Entscheidung fiel auf die grünarmen Grätzel Weißgerber- und Fasanviertel, Möglichkeiten entlang der S-Bahn, der Straßenbahnlinie 0 und der Autobuslinie 77A auf der Erdbergstraße. Bevölkerungsgruppen im Weißgerberviertel und im Fasanviertel wollen nun die Umsetzung vorantreiben, zunächst an zwei Schulen und an den Schnellbahnbögen. Wir unterstützen sie dabei", so Lachkovics.

Nun, etwas spät, ist auch die Landstraßer ÖVP-Fraktion auf so eine Idee gekommen und stellte bei der gestrigen Sitzung der Bezirksvertretung einen Antrag auf Prüfung der Begrünung an einem öffentlichen Gebäude im Bezirk. "Man kann etwas tun, Kontakte knüpfen, Ideen zusammenbringen und etwas bewirken, oder einen Antrag stellen und warten, ob vielleicht etwas passiert. Nur wir Grüne setzen uns aktiv für Begrünung im Bezirk ein", schließt Lachkovics.

Rückfragen & Kontakt:

Pressereferat

Tel.: (+43-1) 4000 - 81814

presse.wien @ gruene.at

http://wien.gruene.at