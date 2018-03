ORF fördert heimische Musik umfassend

RSO, Kompositionsaufträge, mehr als ein Drittel österreichische Musik in den ORF-Radios

Wien (OTS) - Zu den umfassenden Maßnahmen zur Förderung heimischer Musik hält der ORF fest:

Der ORF bekennt sich in seinem Programmauftrag nicht nur zur besonderen Förderung österreichischer Musik, Musiker und Musikschaffender, sondern verfolgt darüber hinaus das Ziel, die Bedeutung österreichischer Musik in der Wahrnehmung durch seine Seher- und Hörerschaft substanziell zu steigern. Österreichische Musik ist ein zentraler Bestandteil der Programme des ORF in Radio und Fernsehen.

In der Österreichischen Musikcharta hat der ORF gemeinsam mit dem Fachverband der Film- und Musikindustrie und anderen maßgeblichen Organisationen 2009 unter anderem die Anhebung des Anteils österreichischer Musik in den ORF-Radios vereinbart. Die Gültigkeit der Charta wurde erst Ende Jänner 2013 verlängert, eine Anhebung des Anteils an österreichischer Musik auf durchschnittlich 33 % bis 2014 festgeschrieben.

Zum Musikfonds, dem der ORF seit 2010 insgesamt 400.000 Euro Fördermittel zur Verfügung gestellt hat, heißt es in derselben Charta: "Für das Kalenderjahr 2014 plant der ORF Euro 100.000,-- an Fördermitteln zur Verfügung zu stellen, allerdings nur unter der Bedingung, dass er die Mittel unter dem Titel 'Refundierung' - wie für 2010 bis 2013 gemäß § 31 (11) ORF-G vorgesehen - erhält." Da derzeit nicht von einer Verlängerung der Refundierung ausgegangen werden kann, ist die Unterstützung für den Musikfonds unter diesen Voraussetzungen aus heutiger Sicht nicht mehr möglich.

Dennoch: Die Unterstützung des Musikfonds ist nur ein Teil der massiven Förderung von heimischer Musik durch den ORF und deren Programmierung im ORF:

-- Qualitätsvolle österreichische Musik war und ist fixer Bestandteil der Programmierung des ORF bei seinen Radiosendungen.

-- Der ORF stellt in seinen Radiosendungen österreichische Musik, d. h. österreichische Komponisten, österreichische Interpreten und österreichische Musikproduzenten, vor und weist in seinen Radiosendungen auf aktuelle Musikveranstaltungen und Konzerte hin. Zusätzlich zur Förderung österreichischer Musik im Rahmen von Radiosendungen (on air) ist es dem ORF ein Anliegen, österreichische Musikschaffende auch außerhalb von Radiosendungen (off air) zu unterstützen. Der ORF wird auch in Zukunft österreichische Musikschaffende bei Konzerten, Veranstaltungen, Wettbewerben und dergleichen nach Möglichkeit unterstützen.

-- Mit dem RSO erhält der ORF jenes Orchester, das die größte Kompetenz in Sachen zeitgenössischer Musik hat und entsprechende Komponisten aufführt und fördert: Kein anderes österreichisches Orchester bringt so viel zeitgenössische Musik zur Aufführung wie das RSO Wien und präsentiert derart viele Werke von lebenden österreichischen Komponistinnen und Komponisten.

-- Das ORF RadioKulturhaus ist seit Jahren Anlaufstelle und der Kooperationspartner für die Kreativen des Landes, Vermittler und Förderer der heimischen Kultur, gemeinsam mit dem RSO für die Pflege der zeitgenössischen Kunst zuständig, und Förderer für junger österreichischer Künstlerinnen und Künstler. Allein im ersten Halbjahr 2012 hatten von 185 Veranstaltungen 165 einen wesentlichen Österreich-Bezug, das entspricht 89,19 %.

-- Radio Österreich 1 fördert die österreichischen Musikschaffenden auf vielfältige Weise und bietet Musikerinnen und Musikern aus Österreich eine angemessene mediale Bühne - sei es durch Opern- und Konzertübertragungen, die hier im Land nur Ö1 leistet, oder durch die Berichterstattung über das österreichische Musikleben. Die Kompositionsaufträge, die Ö1 jedes Jahr vergibt, tragen maßgeblich zur Förderung der österreichischen Komponistinnen und Komponisten bei. Die Ö1 CD-Edition sorgt darüber hinaus für die Verbreitung neuer österreichischer Kompositionen. Die Ö1 Talentebörse widmet Künstlerinnen und Künstlern aus allen Bereichen, also auch aus der Musik, ganz am Anfang ihrer Karriere mediale Aufmerksamkeit.

-- Ö3 unterstützt österreichische Künstler/innen kontinuierlich on und off air. Neben Aktionen rund um heimische Musiker wie z. B. das Ö3-Wohnzimmerkonzert mit Christina Stürmer oder die umfassende mediale Begleitung der österreichischen Teilnehmer beim Song Contest, Live-Auftritten auf den großen Ö3-Bühnen hat Ö3 auch eine Fülle an heimischen Künstlern im laufenden Programm, von Gu Gabriel über Hubert von Goisern bis zu den bereits erwähnten Christina Stürmer und Julian Le Play und vielen mehr.

-- Auch Radio FM4 ist die Förderung der österreichischen Musikszene ein wichtiges Anliegen: vom FM4 Soundpark, der Online-Plattform für österreichische Musik, über die Soundpark Studio2 Sessions, bei denen heimische Acts eine Aufnahmesession im Studio 2 des Funkhauses spielen, die von FM4 für die Künstler professionell gemastert wird, bis zur selbstverständlichen Inklusion österreichischer Acts im Musikprogramm und der Auswahl heimischer Bands als Artist der Woche. Rund um den Amadeus Award präsentiert FM4 ausführlich die kandidierenden Acts; der Gewinner des FM4 Awards spielt eine FM4 Radio Session im RadioKulturhaus. Die FM4 Soundpark Tour führt eine Auswahl von Soundpark Acts quer durch Österreich, und auch im benachbarten München punktet FM4 beim FM4-Fest in der Muffathalle mit einem rein österreichischen Line-up.

-- Die Regionalradios des ORF sind ein wichtiger Partner für die österreichische Musikszene und unterstützen mit ihren Programmen die österreichischen Musikerinnen und Musiker. Der Anteil an österreichischer Musik in den Regionalradios des ORF liegt derzeit im Durchschnitt bei mehr als 30 % und ist in den vergangenen Jahren sukzessive erhöht worden. Die Neuerscheinungen österreichischer Interpreten werden in der Musikprogrammierung der Regionalradios besonders berücksichtigt, wie zum Beispiel in der Radio-Wien-Sendung "Heimat bist du größer Töne" oder in der Radio-Niederösterreich-Sendung "Musik in Rot-Weiß-Rot". In Form von Studiogesprächen werden die Interpreten und ihre Album-Neuvorstellungen präsentiert. Bei den zahlreichen Off-Air-Aktivitäten der Landesstudios - wie zum Beispiel bei den Sommerfesten des ORF Burgenland oder dem Heimatsommer in Radio Steiermark - sind Live-Auftritte österreichischer Künstlerinnen und Künstler ein wesentlicher Bestandteil. Die Regionalradios des ORF setzen auch Initiativen im Bereich der Nachwuchsförderung wie mit dem vom ORF Vorarlberg heuer zum 12. Mal veranstalteten mundARTpop/rock-wettbewerb "... singa, wia dr Schnabl gwachsa isch", dessen Finale am 29. Juni 2013 stattfindet. Radio Kärnten etwa veranstaltet den Wettbewerb "Kärnten sucht den Schlagerstar".

