"Heimat, fremde Heimat" am 30. Juni: Kroatien - Von der Habsburger-Monarchie zur EU-Mitgliedschaft

Wien (OTS) - Am 1. Juli 2013 tritt Kroatien als 28. Mitglied der EU bei. Nach Berichten im ORF-Wirtschaftsmagazin "Eco", im "Kulturmontag" und dem "Weltjournal" steht "Heimat, fremde Heimat" -präsentiert von Lakis Iordanopoulos - am Sonntag, dem 30. Juni 2013, um 13.30 Uhr in ORF 2 im Zeichen der EU-Erweiterung. Die aktuelle Information in ORF eins und ORF 2 (am Tag des Beitritts u. a. mit einer verlängerten "ZiB 2"), Ö1 mit einem umfassenden Schwerpunkt sowie ORF.at und ORF TELETEXT berichten ebenfalls über Kroatiens Beitritt zur Europäischen Union.

Kroatien - Von der Habsburger-Monarchie zur EU-Mitgliedschaft

Zwischen Kroatien und Österreich herrscht seit der Habsburgerzeit reger Kulturaustausch. Mit fast 70.000 Personen bilden Kroatinnen und Kroaten die sechstgrößte Migrantengruppe im Lande, davon leben rund 20.000 in Wien. Am 1. Juli wird Kroatien das 28. Mitglied der Europäischen Union. Aus diesem Anlass hat sich Nadine Rosnitschek auf die Suche nach historischen Spuren der Kroaten in der Bundeshauptstadt gemacht und sprach mit Wiener Kroatinnen und Kroaten über ihre Meinung, ihre Hoffnungen und Befürchtungen zum EU-Beitritt ihrer alten Heimat. Darunter auch die zwischen Wien, Zagreb und Stockholm pendelnde Schriftstellerin Slavenka Drakulic, deren Bücher auch ins Deutsche übersetzt wurden, und Zeljko Radic, dessen Fischrestaurant sich im 1. Wiener Bezirk befindet.

Kroaten in Österreich: Stolz auf die alte Heimat

Die kroatische Community in Österreich ist eine der am besten eingegliederten ethnischen Gruppen im Land. Die Kroaten haben schnell Deutsch gelernt und wollen an der Gesellschaft teilhaben. Über den Krieg und seine Auswüchse in Ex-Jugoslawien reden sie nur ungern. Dafür werten sie den Beitritt zur Europäischen Union als neue Chance, nationale Konflikte hinter sich zu lassen. Was sie vor allem unter einander eint, ist ihr Stolz auf die alte Heimat. Da nimmt man schnell einmal in Kauf, dass der berühmte Popstar Thompson in seinen Songs Nationalistisches von sich gibt und dabei nicht nur demokratisch gesinnten Mitbürgern aus der Seele singt. Ein Bericht von Ajda Sticker.

Ö1-Kroatienschwerpunkt vom 18. Juni bis 6. Juli

Ö1 nimmt den EU-Beitritt Kroatiens zum Anlass für einen Schwerpunkt mit rund 20 Sendungen bis 6. Juli. Das inhaltliche Spektrum reicht von "Gedanken für den Tag" des Dichters Tin Ujevic (noch bis 29. Juni, jeweils um 6.56 Uhr) über "Moment am Sonntag" (Sonntag, 30. Juni, 18.15 Uhr) mit dem Titel "Auf dem Weg - Familienbesuche in Kroatien" bis zu einer Reise in ein Land zwischen Zukunftsangst und Vergangenheitsbeschwörung in den "Hörbildern" (Samstag, 6. Juli, 9.05 Uhr).

