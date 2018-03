FP-Frank: Ludwigs "Baukontroll-Truppe" für den Gemeindebau nächster zahnloser Tiger

Placebo-Aktion hilft niemandem weiter

Wien (OTS) - Wenn SPÖ-Wohnbaustadtrat Ludwig seine neue Kontrolltruppe für Bauvorhaben der Stadt Wien in städtischen Wohnhausanlagen vorstellt, so heißt das noch lange nicht, dass mit Missständen auch aufgeräumt wird, warnt FPÖ-Wohnbausprecherin LAbg. Henriette Frank. Dieses Grüppchen ähnelt eher den sogenannten Ordnungsberatern im Gemeindebau, die innerhalb eines Jahres zwar bis zu 17.000 Delikte aufgenommen, aber nur 41 zur Anzeige gebracht haben. Zuwiderhandeln bleibt demnach ungestraft, die ganze Sache kommt also einer reinen PR-Aktion gleich, die inklusive Bewerbung viel Geld kosten aber so gut wie keinen Nutzen bringen wird.

Zudem gibt es auf Baustellen bestehende Kontrollmechanismen durch Bauleitung, Architekten usw. Sie haften für eine ordnungsgemäße Ausführung ebenso wie die arbeitenden Firmen selbst und wären daher entsprechend in die Pflicht zu nehmen. Wenn Ludwig mit seiner Placebo-Truppe auch Schwarzarbeit kontrollieren will, so scheint er nicht er nicht zu wissen, dass dafür Krankenkasse und Finanzamt zuständig sind, meint Frank.

Zudem soll nicht Wiener Wohnen jene Firmen prüfen, die für das Unternehmen tätig sind, sondern unabhängige externe Sachverständige. Diese sollen feststellen, ob die Leistungen den Rechnungen bzw. Ausschreibungen auch tatsächlich entsprechen. Wenn nicht, müssen rechtliche und finanzielle Konsequenzen gezogen werden, betont Frank. (Schluss)otni

