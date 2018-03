Casinos Austria von ECA mit Innovation Award ausgezeichnet

Wien (OTS) - Die European Casino Association (ECA) hielt ihr diesjähriges Sommermeeting von 26. bis 28. Juni in Wien ab. Die ECA zeichnete dabei Casinos Austria mit dem ECA Innovation Award 2013 für die Print@Home Lösung für Dinner&Casino Gutscheine aus. Dieses ungewöhnliche Produkt wurde in der Casinos Austria Marketingabteilung entwickelt und höchst erfolgreich umgesetzt: Kunden können dabei Gutscheine für ein Dinner&Casino Package individuell gestalten und selbst ausdrucken, was ideal für persönliche oder auch Last-Minute-Geschenke ist.

Beim ECA-Sommermeeting trafen auf Einladung von Casinos Austria die Vertreter von rund 800 Casinobetrieben aus 23 europäischen Ländern zusammen, um Situation, Entwicklungspotenzial und Zukunftsperspektiven des terrestrischen Glücksspiels zu erörtern. Zentrale Tagesordnungspunkte waren: Die Herausforderungen, vor denen das klassische Casino-Glücksspiel angesichts der rasanten Entwicklungen im Online Gaming oder Mobile Gaming steht; weiters neue technische Möglichkeiten und die von Experten beobachtete starke Zunahme illegaler Angebote, die ihrerseits wieder die Gesetzgebung und die Behörden vor neue Aufgaben stellt. Einig waren sich die ECA-Mitglieder darin, dass auch für Glücksspiel im Internet oder auf dem Mobiltelefon dieselben bewährten Standards bei Spielerschutz und Sicherheit sichergestellt werden können wie in den terrestrischen Casinos.

Die Gastgeberrolle beim Sommermeeting übernahm Casinos Austria-Vorstandsdirektor Mag. Dietmar Hoscher, der zugleich als Board Member der ECA eine wichtige Funktion in dieser Organisation ausübt. Mitglieder der ECA sind ausschließlich konzessionierte terrestrische Casinos. In Summe beschäftigen diese Unternehmen mehr als 50.000 Mitarbeiter und erwirtschafteten 2012 eine Wertschöpfung von 6,6 Milliarden Euro. Nicht nur deshalb ist die ECA einer der wichtigsten und einflussreichsten Verbände von Glücksspielanbietern in Europa. Die Organisation vertritt die Interessen der konzessionierten und damit legalen Casinobetreiber auf europäischer und internationaler Ebene und versteht sich darüber hinaus als Vorreiter eines verantwortungsvollen, vom Prinzip des Spielerschutzes und der Nachhaltigkeit getragenen Glücksspiels. Gegründet 1990, umfasst die ECA heute die führenden Casino-Unternehmen in nahezu allen EU-Mitgliedsländern, außerdem in der Schweiz und in Serbien.

Bildtext: Casinos Austria Vorstand Mag. Dietmar Hoscher (li) erhielt von Ron Goudsmit, Präsident der European Casino Association, den Innovation Award überreicht. (Foto: Christian Husar)

